-MHP'DEN YENİ ANAYASAYA DESTEK YOK TBMM (A.A) - 24.09.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, ''PKK'nın taleplerini karşılamak için değiştirmeyi düşündükleri anayasa çalışmalarına MHP asla destek vermeyecektir'' dedi. Şandır, Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ile birlikte et ithalatına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şandır, iktidarın, ''halkın beslenmesi ve sağlığını tehlikeye atan politika izlediğini'' savundu. Beslenme, sağlık gibi konularda gerekli tedbirleri alamadığı için iktidarın başarısız olduğunu ileri süren Şandır, ''Öyle görülüyor ki insanlarımız Kurban Bayramı'nda kesecek hayvan bulamayacak' dedi. -''MÜZAKERE BAŞLAMIŞTIR''- Şandır, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile yaptıkları görüşmeye ilişkin soru üzerine Şandır, süreci dikkatli izlediklerini kaydetti. Şandır, ''Anlaşılıyor ki AKP hükümetiyle bölücü terör örgütü arasında müzakere başlamıştır'' dedi. PKK'nın taleplerinin bilindiğini ifade eden Şandır, şunları kaydetti: ''Terörü önlemek, vatandaşların can güvenliğini sağlamakla sorumlu olan hükümet, terörle mücadeleden vazgeçerek müzakereye başladığına göre, PKK'ya hangi tavizleri vereceğini önümüzdeki süreçte birlikte göreceğiz. Buradan soruyorum; yapacağınız değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti devletini iki milletli bir devlete dönüştürecek misiniz, iki dilli bir millete dönüştürecek misiniz? Genel af ilan edecek misiniz? İmralı canisini sokağa salıverecek misiniz? Bu müzakerelerde taraflar olmazsa olmaz şartlarını öncelikle ifade etmek mecburiyetindeler. Müzakere taraflar arasında karşılıklı olarak tavizler verilerek yapılır. AKP hükümeti Türkiye Cumhuriyeti devletinin kırmızı çizgilerinden ne kadar taviz verecektir. PKK'nın taleplerini ne ölçüde karşılayacaktır? Hükümetin yeni kırmızı çizgilerini bir an önce Türk toplumuna açıklamasını istiyoruz. Açılım sürecinin bir devamıdır. Hazmettire hazmettire Türkiye'yi nereye taşımak istediklerini açık yüreklilikle ve dürüstçe bu millete açıklamak durumundalar.'' Hükümetle bu konuda bir araya gelip gelmeyeceklerinin sorulması üzerine Şandır, ''PKK ile müzakere için MHP'yi kendilerine yol arkadaşı yapamayacaklar. PKK'nın taleplerini karşılamak için değiştirmeyi düşündükleri anayasa çalışmalarına veya yeniden düzenlemek istedikleri Anayasa çalışmalarına MHP asla destek vermeyecektir. MHP, 1982 anayasasını savunmamaktadır, değiştirilmesini istemektedir ama bu anayasa değişikliği milletimizin kurucu hukukunu değiştirecek bir niyetle yapılmamalıdır. Özgürlüklerin, kısıtlamaların kaldırması ve ihtiyaçlara cevap verecek bir yapıya kavuşturulmasına 'evet' diyoruz ama devletimizin kuruluş hukukunu değiştiren bir yaklaşıma asla destek vermeyiz'' karşılığını verdi.