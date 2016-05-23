MHP’den Yargıtay’a “AYM kararı bekletilsin” talebi!

MHP Genel Merkezi, Yargıtay’dan bir delegenin “Kurultay kararı AYM’yi taşınsın” talebini bekletilmesini istedi.

MHP’de yılan hikayesine dönen kurultay süreci için bir delege, partinin kurultay dosyasının Anayasa Mahkemesi'nde görülmesi için Yargıtay'a başvurmuştu.

MHP Genel Merkezi, bir üst kurul delegesi tarafından parti tüzüğüyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonuçlanıncaya kadar olağanüstü kongreye ilişkin temyiz kararının bekletilmesi için Yargıtay 18. Hukuk Dairesine başvurdu.

Talebi incelemeye alan Başsavcılık ise dosyanın temyiz incelemesini yapacak olan 18. Hukuk Dairesi'nden dosyanın bir örneğini istedi. Daire de MHP'nin olağanüstü kurultayın toplanması kararının veren Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararının yer aldığı dosyanın fotokopisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Başsavcılık, tüzük incelemesini fotokopi dosya üzerinden gerçekleştirecek. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin ise MHP'nin olağanüstü kurultayını yapıp yapmayacağına ilişkin dosyada temyiz incelemesini bu hafta tamamlaması bekleniyor.

Süreç nasıl başlamıştı?

MHP'deki tartışmalı süreç, bazı muhalif il başkanlarının Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verilmesi için 15 Ocak'ta MHP Genel Merkezi'ne başvurmasıyla başladı.

Olağanüstü kongre talebine, genel merkezin yanıt vermemesi üzerine muhaliflerin avukatları, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde 5 Şubat'ta dava açtı. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 8 Nisan'da Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi kararını verdi.

Büyük kongreyi toplantıya çağırmak üzere, kapatılan Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağırve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in Kurultay Çağrı Heyeti olarak görevlendirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararını 11 Nisan'da tamamladı.

Gerekçeli kararda, MHP'nin 1232 delegesinden 531'inin olağanüstü kongre talebinde bulunduğu, bu kişilerin talepte bulunmasına rağmen, MHP Genel Merkezi'nce olağanüstü büyük kongre çağrısı yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, MHP Tüzüğü'nün 63/3. maddesinde büyük kongre üyelerinin 1/5'inin başvurusu üzerine olağanüstü büyük kongrenin toplantıya çağrılabileceği hükmünün yer aldığı ifade edilerek, bu hükmün bu hususta partiye takdir yetkisi vermediği sonucuna varıldığı aktarıldı.