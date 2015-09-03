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Politika

MHP'den Tuğrul Türkeş'e fotoğraflı gönderme

'Dert sofrasından bal yediler, baş verdiler, baş eğmediler'

03 Eylül 2015 15:28

Seçim hükümetinde Başbakan Yardımcısı görevi verilen MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş oğlu Tuğrul Türkeş'in babasının mezarını Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ziyaretine, MHP'nin resmi Facebook sayfasından fotoğraflı yanıt geldi.

MHP'nin "seçim hükümetine bakan vermeyeceğiz" açıklamasına rağmen Başbakan Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul etmesi nedeniyle MHP'liler tarafından tepki gösterilen Tuğrul Türkeş, 'kesin ihraç' istemiyle partinin disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Tuğrul Türkeş, son olarak da Başbakan Davutoğlu ile birlikte Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

MHP'nin resmi Facebook hesabından Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli'nin birlikte yemek yerken çekildiği fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafın altına ise şu not düşüldü: "Dert sofrasından bal yediler, baş verdiler. Baş eğmediler"

 

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