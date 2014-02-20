MHP'den süpriz oy oranı iddiası

MHP'nin 2009 seçimlerinde Ankara'da aldığı oy ile 2004 seçimlerinde aldığı oy oranı arasındaki farkın seçim kampanyası yapılmamasından kaynaklandığını dile getiren MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakaya, "MHP ilk defa 2009'da kampanya yürüttü. Yanlış bir değerlendirme yapılıyor. 'MHP'nin 2004'teki Ankara oyları ile 2009'daki oyları arasında çok büyük fark var' deniliyor. Fakat 2004'te kampanya yapılmadı" ifadesini kullandı.

Ortadoğu gazetesinde yer alan habere göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakaya, TGRT Haber'de yayınlanan Ankara'nın Gündemi programına konuk oldu. Karakaya, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sunuculuğunu yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Karakaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim yarışına ilişkin, "Melih Gökçek'in de mutlaka bizler gibi yaşadığı memlekete hizmetleri oldu. Ama bugün itibariyle bakıldığında marjinal faydası kalmadı. Yani bu saatten sonra Ankara'ya verebileceği fazla bir şey kalmadı. Ankara, sadece belediyecilik hizmetleriyle yönetilecek bir yer değildir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda en önemli şey kaynakların yönetimidir. Ankara'da küçük bir kasaba ya da belediyedeki gibi belediye başkanlığı yapmanız mümkün değil. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Dolayısıyla Ankara'ya belediye başkanı seçerken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun içeride temsili var, yurtdışında temsili var. Yani Ankara herhangi bir il değildir" dedi.

'Ülkücülerin sol bri partiye oy vermesi mümkün değil'

MHP seçmenlerinin sol bir partiye oy vermeyeceğine inandığını belirten Karakaya, "Milliyetçi Hareket Partililerin, ülkücülerin şartlar ne olursa olsun, aday kim olursa olsun sol bir partiye oy vermesi mümkün değil. Milliyetçi Hareket Partililer, seçim sandığına gittiğinde üç hilalden başka bir yere mühür basmaz. 'Ben CHP'ye oy vereceğim' diyenlerin bile sandığa gittiğinde üç hilalden başka bir yere mühür basacağını sanmıyorum. Milliyetçi Hareket Partililerin adaylarıyla herhangi bir sorunu yok. 140 gündür sahada olan bir adayları var ve tamamı da adaylarının arkasında. Adaylarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına da inançları var. Böyle bir inancın olduğu yerde, Milliyetçi Hareket Partililerin kalkıp başka bir partiye oy vermesi mümkün değil" diye konuştu.

'Ankara'da ben seçilmezsem Melih Gökçek seçilir'

MHP'nin 2009 seçimlerinde Ankara'da aldığı oy ile 2004 seçimlerinde aldığı oy oranı arasındaki farkın seçim kampanyası yapılmamasından kaynaklandığını dile getiren Karakaya, "Genellikle Ankara seçimlerini ikili götürmeye çalışırlar. Ve bu ikili seçimde MHP'yi devre dışı bırakmaya çalışırlar. Geçen dönem de bu yapılmaya çalışıldı. Ama zorladık yarışa girdik. MHP ilk defa 2009'da kampanya yürüttü. Yanlış bir değerlendirme yapılıyor. 'MHP'nin 2004'teki Ankara oyları ile 2009'daki oyları arasında çok büyük fark var' deniliyor. Fakat 2004'te kampanya yapılmadı. Sadece, o günün şartlarında bir isim verildi. Kampanya yürütüldüğünde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ne kadar iddialı olduğunu MHP seçmeni anladı. Milliyetçi Hareket Partililer, hem kendi adaylarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alacağına inanıyorlar hem de sol bir partinin Ankara'da şansı olmadığına inanıyorlar. Ankara'da ben seçilmezsem Melih Gökçek seçilir. Ankara'da yaklaşık 5 bin kişiye, 'Bu seçimler ikili olursa kime oy verirsiniz' diye bir soru sorduk.

'AKP'den Melih Gökçek, MHP'den Mevlüt Karakaya arasında seçim yaparsanız kime oy verirsiniz' dedik. Cevap olarak, 'MHP'den Mevlüt Karakaya' dediler. 'AK Parti'den Melih Gökçek ve CHP'den Mansur Yavaş arasında seçim yaparsanız kime oy verirsiniz' diye sorduk. 'Melih Gökçek' cevabını verenler daha fazla çıktı. 'Peki MHP'den Mevlüt Karakaya ve CHP'den Mansur Yavaş arasında seçim yaparsanız kime oy verirsiniz' dedik. Ankaralı, yine açık ara 'Mevlüt Karakaya' cevabını verdi. Yani Ankaralı, 'Gökçek gitsin ama sol da gelmesin' diyor" dedi.