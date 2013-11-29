MHP’den, polis intiharları için Meclis araştırması

Hülya Karabağlı/ Ankara

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 1990-2013 arasında 13 yılda 618, 2003-2013 diliminde 297 polisin intihar ettiğini söyledi. 2013 yılı Ocak-Kasım Dönemi’nde toplam 35 polisin de hayatına son verdiğine dikkat çeken Türkkan, intihar olaylarının Haziran ve Ekim aylarında en fazla yaşandığını vurguladı. Polis intiharlarının araştırılması önergesinde, vatandaşa karşı aşırı güç kullanımının da çalışma koşulları ve yaşadıkları sorundan kaynaklandığının tartışıldığını söyledi.

Araştırma önergesi ve gerekçesi şöyle:

Polisimiz, toplumun huzur ve güvenliğini, kanun hakimiyetini, ülkede asayişi ve güvenliği sağlamak için görev yapmaktadır. Ancak bu kutsal görevi zor şartlar altında yürütmüş ve yürütmektedir. Polisler ağır ve zor koşullar altında uzun saatler boyunca çalıştırılarak fiziki olarak zorlanmakta, ekonomik anlamda hakkını alamayan polis psikolojik problemler de yaşamaktadır. Zaman zaman vatandaşa karşı aşırı güç kullanmak durumunda bırakılan polisin sert tavrının da çalışma koşulları ve yaşadıkları sorunlardan kaynaklandığı tartışılmaktadır.

Özellikle büyük şehirlerde nüfus yoğunluğunun hızla artmasıyla, güvenlik ihtiyacına duyulan önem bir kat daha artmış, ancak ülkemizde nüfusa oranla kişi başına düşen polis sayısının az olması polisin çalışma hayatını olumsuz etkilemiş, etkilemeye de devam etmektedir. Fazla mesaisini alamayan, dinlenmeye fırsat bulamayan, ek işlerde çalışmak durumunda bırakılan polisin yaşadığı bu olumsuz tablo, birçok polisimizi de yalnız kendisine değil, ailesine bile zarar verir duruma getirmiştir. İşte bu zor şartlar altında çalışmanın getirdiği psikoloji ve geçim sıkıntısı polislerimizi intiharın eşiğine sürüklemiş, son 10 yılda yüzlerce polisimiz ne yazık ki hayatına son vermiştir.

Daha önceki yıllara bakıldığında ortaya çıkan tablo çok daha vahimdir. 1990-2013 arasını kapsayan 13 yıllık dönemde 618, 2003-2013 arasındaki 10 yıllık dönemde 297 polisimiz ne yazık ki hayatına son vermiştir.

2013 yılı Ocak-Kasım Dönemi’nde toplam 35 polisimiz intihar etmiş, bu dönemin içine giren Haziran ve Ekim aylarında her iki ayda da 6 polisin intihar etmesi ile aylık en yüksek sayıya ulaşılmıştır. Kasım ayında da Kocaeli’nde 2, Antalya’da 1 polisimiz intihar etmiştir.