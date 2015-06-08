MHP: Şu anda koalisyon hesabımız yok

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte koalisyon ihtimalleri tartışılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon hesabı yok şu anda" dedi.

Seçim sonuçlarını MHP İzmir İl Başkanlığı'nda takip eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 milletvekili genel seçimlerinin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Sonuçların büyük bir kısmının açıklandığını ifade eden Tanrıkulu, "Seçimlerde görev alan bütün partili arkadaşlara, bize oy veren, teveccüh gösteren İzmirlilere ve Türk millletine şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Seçim sonuçlarının Türkiye için gelecekte farklı bir siyasi yapıya yol açacağına işaret eden Tanrıkulu, "MHP, İzmir'de daha önce 2 olan milletvekili sayısını yüzde 100 artırarak 4'e çıkarmıştır. Önümüzdeki günlerde hedeflerimizi yeniden ele alarak hem yerel seçimlere hem genel seçimlere teşkilat olarak daha güçlü hazırlanmamıza vesile olan seçim sonuçlarıyla karşılaşmış olduk" diye konuştu.

Tanrıkulu, koalisyon ve erken seçim senaryolarına ilişkin, "Bunları değerlendirmek için çok erken. Seçim sonuçlarını kesin neticelerini alalım, o zaman bakarız. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon hesabı yok şu anda" ifadelerini kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir'de 1. Bölge 2. sıradan milletvekili seçilen Aslan Savaşan da İzmir halkına kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Savaşan, İzmir'de milletvekili sayısının artırmalarına karşın daha çok çalışıp, gelecek seçimlerde daha iyi sonuçlar alacaklarını ve İzmir'i Ankara'da daha güçlü temsil edeceklerini kaydetti.