İşte İstanbul'dan ilk sonuçlar

2015 milletvekili genel seçiminde ilk sandıklar açıldı. İstanbul'da ilk sonuçlar şöyle....

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri tamamlandı. Oy verme işlemlerinin 17.00'de sona ermesinin ardından yurt genelinde oy sayımına başlandı.

İstanbul'da ilk seçim sonuçları

AA sonuçlarına göre

İstanbul 1. Bölge

1 Parti: Yüzde 47,53

2. Parti: Yüzde 20,64

3. Parti: Yüzde 11,75

4. Parti: Yüzde 10,5

İkinci Bölge

1. Parti 49,98

2. Parti 26,42

3. Parti 12,02

Üçüncü Bölge

1. Parti 44,58

2. Parti 28,85

3. Parti 14,03

4. Parti 12,53

Cihan Haber Ajansı sonuçlarına göre

Birinci Bölge

1. Parti 40,1

2. Parti 33,8

3. Parti 10,50

4. Parti 9,4

İkinci Bölge

1. Parti 42,2

2. Parti 28,6

3. Parti 12,00

4. Parti 11,2

Üçüncü Bölge

1. Parti 40,29

2. Parti 29,45

3. Parti 12,08

4. Parti 11, 81

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt içinde 53 milyon 765 bin 231 seçmen, tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gitti. 20 siyasi partinin yarıştığı seçimde AK Parti, CHP, MHP ile HDP 85 seçim çevresinde yarışıyor. Türkiye genelinde ise 165 bağımsız milletvekili adayı seçime girdi.