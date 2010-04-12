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Ekonomi

MHP'den sabit ücrete karşı kanun teklifi

MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, telefon abonelerinden sabit ücret alınmaması için kanun teklifi verdi.

12 Nisan 2010 03:00

T24- MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, telefon abonelerinden sabit ücret alınmaması için kanun teklifi verdi.Serdaroğlu ve 3 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Elektronik Haberleşme Kanununda değişiklik yapıyor. Teklif, tarife tanımından, “sabit ücret” i çıkartıyor.


Teklifin gerekçesinde, sabit telefon ve cep telefonu abonelerinden, bir hizmet karşılığı olmamasına rağmen sabit ücret alındığına işaret edildi.


Telefon şirketlerinin sabit hatlı ve GSM telefon abonelerinden tahsis ettiği aylık sabit ücretin, teknik olarak herhangi bir emek ve hizmetin karşılığı olmadığı belirtilen gerekçede, aboneden alınan aylık sabit ücretin, yatırımlar karşılığı alınan bir paraya dönüştüğü kaydedildi.


Gerekçede, şöyle denildi:

“Abone, telefon şirketlerinin ortağı olmadığına göre, şirketin yaptığı yatırımlar sonrası abonelerin para ödemek zorunda bırakılması ise haksız uygulamadır. Bir abonenin hiç konuşmadığı halde ödediği sabit ücrette, teknik olarak bir hizmet yoktur. Sabit ücret, bir vergi de değildir. Aboneler telefonla görüşsün ya da görüşmesin aylık 7-14 lira arasında sabit ücret ödüyor. Telefon şirketlerinin abonelerden aylık ortalama 10 lira sabit ücret tahsis ettiği hesaplanırsa, toplam 17 milyon aboneden ayda 170 trilyon, yılda da 2 trilyonun üzerinde bir parayı hiçbir hizmet vermeden toplamaktadır.”

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