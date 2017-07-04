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Politika

MHP'den Ozan Arif'e sert sözler: Meczup, akşamcı...

"90’lı yılların ünlü eserlerinden Ülkü Aker’in sözlerini yazdığı ‘Akşamcı Arif’ isimli eser tam olarak bu meczubu anlatmaktadır"

04 Temmuz 2017 14:36

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ‘Şerefsiz’ şiiri nedeniyle partinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin dava açtığı Ozan Arif’e sert sözlerle yüklendi. “Parti’de kendine yer bulamadığını belirten”  Büyükataman “Birkaç adaylık teşebbüsünden de istediğini alamayınca iyice edep sınırlarının ötesine, ozanlık donuna girerek geçmiştir. Ozan ifadesi ahlaksızlığın, kişisel kinlerin, ucube sözlerin limanı değildir” dedi.

Ortadoğu gazetesinin haberine göre yazılı açıklama yapan Büyükataman özetle şunları söyledi: 

"Arif Şirin camiadan gözükmesinin kendisine sağladığı primden vazgeçmemek adına hep etrafta dolanmış ancak içeride kendisine yer bulamamıştır. Birkaç adaylık teşebbüsünden de istediğini alamayınca iyice edep sınırlarının ötesine, ozanlık donuna girerek geçmiştir. Ozan ifadesi ahlaksızlığın, kişisel kinlerin, ucube sözlerin limanı değildir. Köpeğin havlamasında dahi bir estetik bulunurken Arif Şirin’de bu estetik görülmemektedir.

"İte hoşt demek"

Geriye bu şahsın meczup olduğundan başka bir ihtimal kalmamaktadır. Bu meczubu muhatap almak mümkün dahi değildir. Bizimkisi teşbihte hata olmasın afkuran ite hoşt demekten ibarettir.

"Şerefsizlik kuyusu"

Ve bu meczup şeref bahsinden, yüzünü kızartacak, başını öne eğecek bu polemikten çıkamayarak, bizatihi kazdığı şerefsizlik kuyusuna çırpına çırpına düşecektir.

"Akşamcı Arif"

Ozan dili sert olur diyen ahmaklar şunu bilmelidir ki; tezekten terazinin dirhemini malzeme olarak kullanan bu meczup heccav değil olsa olsa debbağ olur. Son olarak 90’lı yılların ünlü eserlerinden Ülkü Aker’in sözlerini yazdığı ‘Akşamcı Arif’ isimli eser tam olarak bu meczubu anlatmaktadır. Velhasılkelam devlet şereftir, şerefsizler ne bilir."

 

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