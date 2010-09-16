-MHP'DEN ÖSYM ÖNERGESİ TBMM (A.A) - 16.09.2010 - MHP, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda ortaya çıkan usulsüzlüklerin araştırılmasını istedi. MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, ÖSYM'nin üniversite sınavlarındaki başarısından dolayı, KPSS, LYS, TUS gibi sınavların da bu kurum tarafından yapıldığı ifade edildi. Ancak son yapılan KPSS'de 120 sorunun hepsini doğru cevaplayan ve birbirleriyle akrabalıkları ya da tanışıklıkları olan 350 kişinin olmasının, sınavla ilgili şüpheler uyandırdığı belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi: ''Usulsüzlüklerin sadece KPSS ile kalmadığı, pek çok sınavda soruların ya da cevapların bazı adaylara ulaştırıldığı tespit edilmiştir. Toplumumuzun bütününü, gençlerimizin geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda TBMM'nin duyarsız kalması düşünülemez. ÖSYM her ne kadar özerk bir kuruluş olsa da adalet duygusunda yaşanan bu sarsıntının giderilmesi görevi ÖSYM'ye bırakılamaz. TBMM'nin sorumluluk alması, usulsüzlüklerin bütünüyle ortaya çıkarılması ve bir daha usulsüzlük yapılamaması için ÖSYM'nin yapısının incelenerek, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi acil bir gereklilik olmuştur. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda ortaya çıkan usulsüzlüklerin ortaya konulması ve sınav sisteminin usulsüzlük yapılmayacak bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını teklif ederiz.''