T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'den memurun yıllık izni 30 gün olsun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından TBMM Başkanlığına sunulan bir kanun teklifi ile, bütün memurlara yıllık 30 gün izin verilmesi istendi

27 Mayıs 2013 21:04


MHP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile bütün memurlara 30 gün yıllık izin verilmesi istendi. Halen 1-10 yıl arasında kıdemi olan memur, 20 gün izin yapabiliyor.

MHP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan bir kanun teklifi ile, bütün memurlara yıllık 30 gün izin verilmesi istendi. 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre halen 1-10 yıl arasında kadar kıdemi olan memurlar 20 gün, 10 yıldan fazla kıdemi olan memurlar ise, 30 gün süreyle yıllık izin kullanabiliyor.

Gazeteport'ta yer alan habere göre, MHP Osmaniye milletvekili Hasan Türkoğlu ve arkadaşlarının kanun teklifinde, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların 45 gün, hakim ve savcıları ise 30 gün süreyle yıllık izin kullanabildkleri hatırlatıldı. Diğer memurlar arasında ise eşitsizlik olduğu savunuldu. Yasada değişiklik yapılarak kıdeme bakılmaksızın, bütün memurlara 30 gün süreyle yıllık izin verilmesi istendi.

 

ETİKETLER

mhpmemuryıllık iiznteklif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24