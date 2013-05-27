MHP'den memurun yıllık izni 30 gün olsun teklifi



MHP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile bütün memurlara 30 gün yıllık izin verilmesi istendi. Halen 1-10 yıl arasında kıdemi olan memur, 20 gün izin yapabiliyor.

MHP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan bir kanun teklifi ile, bütün memurlara yıllık 30 gün izin verilmesi istendi. 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre halen 1-10 yıl arasında kadar kıdemi olan memurlar 20 gün, 10 yıldan fazla kıdemi olan memurlar ise, 30 gün süreyle yıllık izin kullanabiliyor.

Gazeteport'ta yer alan habere göre, MHP Osmaniye milletvekili Hasan Türkoğlu ve arkadaşlarının kanun teklifinde, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların 45 gün, hakim ve savcıları ise 30 gün süreyle yıllık izin kullanabildkleri hatırlatıldı. Diğer memurlar arasında ise eşitsizlik olduğu savunuldu. Yasada değişiklik yapılarak kıdeme bakılmaksızın, bütün memurlara 30 gün süreyle yıllık izin verilmesi istendi.