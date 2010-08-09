-MHP'DEN MEMUR-SEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - MHP, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına rağmen halk oylaması ile ilgili propaganda yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Memur-Sen ve sendikanın reklamını yayınlayan Ströer Kentvizyon Reklam Pazarlama hakkında suç duyurusunda bulundu. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce Hak-İş Konfederasyonu ve aracı reklam şirketi Ströer Kentvizyon Reklam Pazarlama A.Ş. hakkında 24 Temmuz 2010 tarihinde, Ankara Valiliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve şikayetin haklı bulunarak ilgili reklam panolarının kaldırıldığı anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ancak böyle bir karar mevcut iken aynı reklam firması olan Ströer Kentvizyon Reklam Pazarlama A.Ş. bu sefer de bugün Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun ilanını yayınlamakta olup, propaganda yasaklarına ikinci kez aykırılık göstermektedir. Bu konu ile ilgili Genel Merkezimiz adına Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Didinmez, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmiştir.''