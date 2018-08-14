MHP'den Koray Aydın'a 'Hayati Arkaz' tepkisi: Çıktığı evi taşlamadığı için mi hedefe kondu?

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, TBMM’deki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesinin ardından İyi Parti Kongresi’nde yönetim dışı kalan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın, Bahçeli’nin daveti üzerine MHP’ye geçmesini eleştiren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a tepki gösterdi.

“Çıktığı evi taşlamadığı için mi Sayın Hayati Arkaz İP’te hedefe konulmuştur?” ifadelerini kullanan Büyükataman, “Sayın Genel Başkan’ımızın tavrı ülküdaşlık hukukunun bir gereği ve tarafınızca unutulmuş olan insani değerlerin hatırlatılmasıdır. Dava nöbetinde bir ömür uyuyan Koray Aydın bunu anlayamaz” dedi.

Koray Aydın’ın MHP’de ayrılık sürecinin başladığı dönemde Meral Akşener’i ‘FETÖ’ ile ilişkilendiren demeçler verdiğini hatırlatan Büyükataman, “Önüne ne konuldu da “FETÖ'nün organize ettiği hanım”dan “ilkeli lidere” sert bir geçiş yaptı?” diye konuştu.

TIKLAYIN - Koray Aydın'dan Bahçeli'ye: 'Milletvekili transfer borsası'nı açmak nasıl bir siyasi anlayıştır?

İsmet Büyükataman’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

“Dava nöbetinde bir ömür uyuyan zatın tweetlerini daha doğrusu hezeyan dolu sözlerini büyük bir sabırla okudum. Sayın Genel Başkanımızı en iyi tanıyanlardan biri olan Koray Aydın’ın twitleri tam bir garabettir.

Türk töresinin ve insani hasletin bir gereği olarak yıllarca birlikte, aynı yolda yürüdüğü büyüğünün Meclis açıldığı gün elini öpen Hayati Arkaz siyasi lince tabi tutulduğunda sesi çıkmayan Koray Aydın şimdi transfer bombasından bahsetmektedir. Çıktığı evi taşlamadığı için mi Sayın Hayati Arkaz İP’te hedefe konulmuştur?

Sayın Genel Başkan’ımızın tavrı ülküdaşlık hukukunun bir gereği ve tarafınızca unutulmuş olan insani değerlerin hatırlatılmasıdır. Dava nöbetinde bir ömür uyuyan Koray Aydın bunu anlayamaz.

MHP'yi ele geçirme operasyonlarının yapıldığı günlerde Koray Aydın “Genel başkanımızın paralel iddiasını üzerime almıyorum. Bu işin muhatabı olarak bir arkadaşımız muhatap kılınıyor. Bütün illerde, o illerde yaşayan cemaat mensuplarının tek aday üzerinde birleşmesi; onun mitinglerine ve toplantılarına yoğun organizasyonlar yapılması; Meral Hanım’ın üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu, söylem olmaktan çıkmış; iller düzeyinde, bu hareketi temsil eden arkadaşlarımız nezdinde, bir takım organizasyonları destekleme şekline dönüştüğünü biz de görüyoruz. Taban da görüyor.” demişti. Aynı Koray Aydın, şimdiki Genel Başkanı için “FETÖ'nün organize ettiği hanım” diyen kişidir. Acaba ne değişti de şimdi yere göğe sığdıramadığı Genel Başkan’ını 2 yıl önce FETÖ’cü ilan ediyordu. O zaman mı yalan söylüyordu yoksa şimdi mi yalan söylüyor? Ya da önüne ne konuldu da “FETÖ'nün organize ettiği hanım”dan “ilkeli lidere” sert bir geçiş yaptı?

Hükümet PKK’yla mücadele ederken, Koray Aydın’ın lideri PKK’lıları Kürt siyasal hareketinin temsilcisi ilan ediyordu. Koray Aydın’ın buna itiraz ettiğini duyan oldu mu? Yine Koray Aydın'ın lideri PKK elebaşısına af talep ettiğinde sesini duyan var mı? Bu şahsa tavsiyem şudur: Söz biliyorsan söyle inansınlar; bilmiyorsan sus da adam sansınlar.”

Koray Aydın ne demişti?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, TBMM’deki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesinin İyi Parti Kongresi’ne yönetim dışı kalan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın, Bahçeli’nin daveti üzerine MHP’ye geçmesine tepki göstermişti.

“Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin içişlerine karışmış, hem de “Milletvekili transfer borsasını” açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir” ifadesini kullanan Aydın, “Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının birinci gündem maddesi olduğu böylesi bir dönemde, “Milletvekili transfer borsasının” Sayın Bahçeli tarafından açılmış olmasını son derece manidar bulduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz” diye konuşmuştu.

“Bir taraftan “partisinin başına dönmesi için Hanımefendi’yi ikna edin” diyerek sözüm ona sorumlu bir devlet adamı imajı çizerken, bir taraftan Milletvekili transferi dönemini başlatmak, nasıl bir siyasi anlayıştır?” sorusunu dile getiren Aydın “Bu girilen kirli ve pis yolla netice alacaklarını zannedenler yanıldıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Siyasi tarihimiz bu çarpık yollara tevessül edenlerin kötü akıbetlerinin hazin örnekleriyle doludur” demişti.