MHP'den, Kobanê'ye Peşmerge geçisi için Meclis'te genel görüşme talebi

MHP, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından PYD'ye destek amacı ile Suriye’nin Kobanê’ye gönderilen peşmergelerin 29 Ekim 2014 tarihinde Türkiye üzerinden geçirilmeleri için Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi.

Geçiş iznini, anayasa ihlali ve anayasanın çiğnenmesi olarak gösteren gerekçede, "Peşmerge bir ülkenin silahlı kuvveti olmadığı gibi Türkiye'de bulunmak için de gelmemiş ve Türkiye üzerinden bir başka ülkeye gönderilmek sureti ile başka bir ülkedeki terör örgütüne yardım edilmiştir" denildi.

MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Yusuf Halaçoğlu imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan genel görüşme önergesi gerekçesi şöyle:

Tunus’ta başlayarak tüm Arap dünyasını etkisi altına alan “Arap Baharı” olarak nitelendirilen gelişmeler Suriye’ye de sıçramış ve AKP Hükümeti tarafından Suriye’nin içişlerine doğrudan müdahale edilmek sureti ile komşularla sıfır sorundan bahsedilirken sorun yaşamadığımız hiçbir komşumuz kalmamıştır. Suriye’deki muhalif gruplara her türlü destek sağlanmış, 935 km.’lik sınırımız adeta bir serbest geçiş bölgesi olmuş, sınır güvenliğimiz ortadan kalkmış, güvenlik kuvvetlerimiz şehit edilmiş, vatandaşlarımız öldürülmüş, okullarımız kapatılmış, köylerimiz güvenlik nedeni ile boşaltılmış, Suriye’deki iç savaş Türkiye’de yaşanır olmuştur.

Bütün bu gelişmeler ülkemizin ekonomisini, milli güvenliğimizi ve vatandaşlarımızın sosyal yaşamını tehdit eder hale gelmiş, sadece göçmenlerin şu ana kadarki maliyeti 4,5 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.

Suriye’de iç karışıklığın yaşandığı yerlerden biri de Ayn el-Arab’tır. IŞİD terör örgütünün tehdidi altında bulunan Suriye’nin bu ilçesi, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP Hükümet üyeleri tarafından terör örgütü olarak ifade edilen PYD tarafından savunulmaktadır. Türkiye’nin 30 yıldır mücadele ettiği PKK’nın Suriye uzantısı olan bu terör örgütüne yardım amaçlı olarak Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından gönderilen peşmergeler, ne Anayasa, ne şehit ailelerinin vicdanları, ne de güvenlik güçlerimizin onurları dikkate alınmış, onların eşliğinde, korumasında ülkemiz topraklarından geçirilerek Suriye’ye yolcu edilmişlerdir.

Ve bu eşlik, bu geçiş ne tesadüfidir ki, daha önce, 2009 yılında dönemin Başbakanının Amerika’da bulunduğu gibi yine bir “29 Ekim” tarihinde “Cumhuriyetimizin 91. Yılında”, son 30 yılda 40 binden fazla insanın yaşamını kaybetmesine, ekonomimize 350 milyar dolarlık maliyete neden olan PKK terör örgütünün sembolü paçavraları altında, güvenlik kuvvetlerimizin korumasında, gerçekleştirilmiştir.

Burada; "Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hâli ilânına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir" ifadesi yer alan Anayasa’nın 92 nci maddesi açıkça ihlal edilmiş, çiğnenmiş ve bir Anayasa suçu işlenmiştir. Ayrıca bu konuyu, yine Anayasa’nın 92 nci maddesi uyarınca T.B.M.M.’nce verilen tezkereye dayandırmak da mümkün değildir. Nitekim yabancı silahlı kuvvetlerden bahsedilmekte, oysa peşmerge bir ülkenin silahlı kuvveti olmadığı gibi Türkiye'de bulunmak için de gelmemiş ve Türkiye üzerinden bir başka ülkeye gönderilmek sureti ile başka bir ülkedeki terör örgütüne yardım edilmiştir.

Bu sebeplerle, ülkemizin bu karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal alan iç ve dış politikalarının değerlendirilmesi amacı ile bir Genel Görüşme yapılması gerekmektedir.