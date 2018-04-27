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MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılan milletvekilinden ilk açıklama

"Vicdanıma ve partimin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi"

27 Nisan 2018 15:05

Dün (26 Nisan 2018) MHP milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti’ye geçen milletvekili Kadir Koçdemir’den ilk açıklama geldi. Koçdemir, "on bir buçuk yıldır vicdanıma ve partimin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi" dedi.

Koçdemir, şunları söyedi:

“Son bir buçuk yıldır vicdanıma ve partimin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi. Seçmenden aldığım vekalet görevini layıkıyla tanımlama adına, seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim. Bu sadakati korumak ve millete hizmet için başta parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti, olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İyi Parti’ye katıldım.

24 Haziran seçimleri Türkiye'nin normalleşmesi ve tekrar siyaset yapılabilir hale gelmesi için yegane fırsattır.

Emin, ehil ve halka yakın kadroların, ayırmadan kayırmadan ve buyurmadan; ilgiyle, bilgiyle ve sevgiyle hizmet ettiği bir Türkiye İyi Parti’yle mümkün olacaktır.”

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