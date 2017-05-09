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Futbol

MHP'den istifa eden belediye başkanı, CHP'ye katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Mustafa Gül'e rozetini taktı

09 Mayıs 2017 17:47

Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı pilotunun ailesine ev verilmesi teklifini gündeme getirmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Partimizden Kemer Belediye Başkanı seçilen şahıs, düşürülen Rus uçağında can veren pilotun ailesine ev verecekmiş. Tam bir akıl tutulması" diye tepki gösterdiği, MHP'nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmesi sonrası geçen temmuz ayında partiden istifa eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP'ye geçti.

DHA'nın haberine göre, Başkan Gül'e rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında taktı. Mustafa Gül ile birlikte 5 meclis üyesi de CHP'li oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi meclis üyeleri Ahmet Can (belediye başkan yardımcısı) ve Aslı Bayar Ulukapı ile Kemer Belediyesi meclis üyeleri Özcan Çeliktaş, Semih Top ve Recep Yılmaz da CHP'ye geçti.

Meclis üyelerine de rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı.

 

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