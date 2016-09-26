MHP’den istifa eden başkan tekrar CHP ile anlaştı

Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı pilotunun ailesine ev verme teklifi sonrası kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği MHP'den istifa eden Antalya'nın Kemer İlçe Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP ile anlaştı. Gül, "Yetiştiğimiz yerde, bundan sonra siyasetimizi devam ettireceğiz" dedi. Gül, 2009 yılında da CHP’den ayrılıp MHP’ye geçmişti.

Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı pilotunun ailesine ev verilmesi teklifini gündeme getirmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Partimizden Kemer Belediye Başkanı seçilen şahıs, düşürülen Rus uçağında can veren pilotun ailesine ev verecekmiş. Tam bir akıl tutulması" diye tepki gösterdiği, MHP'nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmesi sonrası ise geçen temmuz ayında partiden istifa eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP ile anlaştı. Konuyla ilgili Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Mustafa Gül, aileden gelme CHP'li olduğunu belirtirken, 2 dönem belediye başkanlığı seçimini kazandığı MHP'ye de teşekkür etti.

Düşürülen Rus uçağı pilotunun ailesine ev verme teklifinin örnek davranış olduğunu aktaran Başkan Gül, ancak MHP'nin bu işi kabullenememesi sonrası istifa ettiğini hatırlattı.

CHP'ye geçti

CHP'ye geçmesiyle ilgili CHP İl Başkanı Semih Esen ve Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal ile görüştüklerini söyleyen Başkan Gül, "Yetiştiğimiz, 40 yıl emek verdiğimiz ;ki biliyorsunuz geçmişte Kemer'de CHP belde teşkilatı ve ilçeyi de ilk kuran bendim- onun için yetiştiğimiz yerde bundan sonra siyasetimizi devam ettireceğiz. Tabi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrı olduğumuza üzülen çok insan vardı. Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili insanlarımızın da yüzde 60'ı bana oy veriyordu. Ayrı kalmaktan onlar üzüldü, biz üzüldük. Artık beraberce yuvamızda partimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 2009 yılında da CHP'den ayrılıp MHP'ye geçmişti.