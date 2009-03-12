T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'den ilginç bir kanun teklifi!

MHP'li Uzunırmak, başbakanın seçim mitingi düzenlediği gün, o ilde tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

12 Mart 2009 02:00

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, başbakanın seçim mitingi düzenlediği gün, o ilde tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Uzunırmak'ın, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik yapıyor.

Buna göre, başbakanın miting düzenlediği illerde resmi daire ve kuruluşlar, seçim mitinginin düzenlendiği gün tatil edilecek.

Teklifin gerekçesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçimler nedeniyle seçim mitingi yaptığı illerde, kamu görevlilerinin, valiliklerce, bu mitinge katılması yönünde yazıyla ya da sözlü olarak uyarıldığı iddialarına yer verildi.

Devlet memurlarının, bir siyasi partiye üye olmasının yasalara göre suç olduğu, siyasi faaliyetler için izin alınmasının memuru zor durumda bıraktığı kaydedilen gerekçede, şu görüşlere yer verildi:

"İlgili il valiliğinin yazısı ya da sözlü uyarısına rağmen Başbakan'ın mitinglerine katılmayan memurların amirlerince tehdit edildiği ya da farklı konular bahane edilerek haklarında soruşturma açıldığı iddiaları kamuoyunda sık sık dile getirilmektedir.

Kamu görevi yapan ve tarafsızlık ilkesine uymak zorunda olan kamu çalışanlarının yaşadığı bu sıkıntının giderilmesi önem arz etmektedir. Bu teklifle Başbakan'ın düzenlediği mitinge katılan memurların herhangi bir soruşturmaya maruz kalmamaları için Başbakan'ın miting düzenlediği illerde görev yapan kamu personelinin mitingin olduğu günle sınırlı olmak üzere izinli sayılması amaçlanmıştır."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24