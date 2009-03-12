MHP'den ilginç bir kanun teklifi!

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, başbakanın seçim mitingi düzenlediği gün, o ilde tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.



Uzunırmak'ın, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik yapıyor.



Buna göre, başbakanın miting düzenlediği illerde resmi daire ve kuruluşlar, seçim mitinginin düzenlendiği gün tatil edilecek.



Teklifin gerekçesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçimler nedeniyle seçim mitingi yaptığı illerde, kamu görevlilerinin, valiliklerce, bu mitinge katılması yönünde yazıyla ya da sözlü olarak uyarıldığı iddialarına yer verildi.



Devlet memurlarının, bir siyasi partiye üye olmasının yasalara göre suç olduğu, siyasi faaliyetler için izin alınmasının memuru zor durumda bıraktığı kaydedilen gerekçede, şu görüşlere yer verildi:



"İlgili il valiliğinin yazısı ya da sözlü uyarısına rağmen Başbakan'ın mitinglerine katılmayan memurların amirlerince tehdit edildiği ya da farklı konular bahane edilerek haklarında soruşturma açıldığı iddiaları kamuoyunda sık sık dile getirilmektedir.



Kamu görevi yapan ve tarafsızlık ilkesine uymak zorunda olan kamu çalışanlarının yaşadığı bu sıkıntının giderilmesi önem arz etmektedir. Bu teklifle Başbakan'ın düzenlediği mitinge katılan memurların herhangi bir soruşturmaya maruz kalmamaları için Başbakan'ın miting düzenlediği illerde görev yapan kamu personelinin mitingin olduğu günle sınırlı olmak üzere izinli sayılması amaçlanmıştır."

