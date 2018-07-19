MHP'den ihtisas komisyonlarında ‘gölge başkanlık'

Yasama faaliyetlerinin ihtisas komisyonlarında şekillendiği Meclis’te, Cumhur İttifakı’nın MHP kanadından yapılan tercihler dikkat çekti. AKP’li üyelerin Başkan oldukları ihtisas komisyonlarında MHP, Türkiye’de uzun zamandır sorunlarıyla dikkat çeken konuların temsil edileceği tarım, sağlık, eğitim ve bütçe gibi ihtisas komisyonlarda divan düzeyinde görev alarak nasıl bir rota çizeceğini göstermiş oldu.

MHP, AKP döneminde torba yasa düzenlemelerden başını kaldıramayan Plan ve Bütçe Komisyonu’nun yeni döneminde Başkanvekilliği düzeyinde görev altı. İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, bütçe komisyonun başkanvekili olarak görev yapacak.

MHP, yaz- boz tahtasına döndüğü eleştirilerinin yapıldığı eğitim alanını yakın takipte tutacak. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Başkanvekili seçildi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay İçişleri Komisyonu Başkanvekili; Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Çevre Komisyonu Sözcüsü; Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) Sözcüsü; Erzurum Milletvekili Kamil Aydın Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Başkanvekili; Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Milli Savunma Komisyonu Katibi; İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili; Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu katip görevi; İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili görevini yürütecek.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım AB Uyum Komisyonu Başkanvekili; HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Katip üye seçildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili olurken, CHP İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili; HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Katip Üyesi seçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda okunarak görevlerine başlayan ihtisas komisyonlarının Başkanlık Divanı’nda dağılım şöyle:

ANAYASA KOMİSYONU

Başkan : Bekir BOZDAĞ Yozgat

Başkanvekili : Ali ÖZKAYA Afyonkarahisar

Sözcü : Emine ZEYBEK Kocaeli

Kâtip : Zeynep GÜL YILMAZ Mersin

ADALET KOMİSYONU

Başkan : Hakkı KÖYLÜ Kastamonu

Başkanvekili : Yılmaz TUNÇ Bartın

Sözcü : Gülay SAMANCI Konya

Kâtip : Belgin UYGUR Balıkesir

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU (26)

Başkan : İsmet YILMAZ Sivas

Başkanvekili : Refik ÖZEN Bursa

Sözcü : Cemal BEKLE İzmir

Kâtip : Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU Bursa

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

Başkan : Celalettin GÜVENÇ Kahramanmaraş

Başkanvekili : Sermet ATAY Gaziantep

Sözcü : Alev DEDEGİL İstanbul

Kâtip : Müslüm YÜKSEL Gaziantep

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU (26)

Başkan : Volkan BOZKIR İstanbul

Başkanvekili : Ahmet YILDIZ Denizli

Sözcü : Sena Nur ÇELİK Antalya

Kâtip : Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI İzmir

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU (26)

Başkan : Numan KURTULMUŞ İstanbul

Başkanvekili : Kamil AYDIN Erzurum

Sözcü : Orhan ERDEM Konya

Kâtip : Nazım MAVİŞ Sinop

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU (26)

Başkan : Tahir AKYÜREK Konya

Başkanvekili : Metin YAVUZ Aydın

Sözcü : Jülide İSKENDEROĞLU Çanakkale

Kâtip : Burhan ÇAKIR Erzincan

ÇEVRE KOMİSYONU (26)

Başkan : Muhammet BALTA Trabzon

Başkanvekili : Muhammet Müfit AYDIN Bursa

Sözcü : Sadir DURMAZ Ankara

Kâtip : Barış AYDIN Ankara

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU (26)

Başkan : Şenel YEDİYILDIZ Ordu

Başkanvekili : Müşerref Pervin Tuba DURGUT İstanbul

Sözcü : Arife POLAT DÜZGÜN Ankara

Kâtip : Sefer AYCAN Kahramanmaraş

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU (26)

Başkan : Yunus KILIÇ Kars

Başkanvekili : Hasan KALYONCU İzmir

Sözcü : Fatma AKSAL Edirne,

Kâtip : Zafer IŞIK Bursa

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU (26)

Başkan : Mustafa ELİTAŞ Kayseri

Başkanvekili : Fahri ÇAKIR Düzce

Sözcü : Ahmet ÇOLAKOĞLU Zonguldak

Kâtip : İffet POLAT İstanbul

DİLEKÇE KOMİSYONU (12)

Başkan : Mihrimah Belma SATIR İstanbul

Başkanvekili : Canan KALSIN İstanbul

Sözcü : Zülfü DEMİRBAĞ Elazığ

Kâtip : Fehmi KÜPÇÜ Bolu

BÜTÇE KOMİSYONU (30)

Başkan : Süreyya Sadi BİLGİÇ Isparta

Başkanvekili : İsmail Faruk AKSU İstanbul

Sözcü : Abdullah Nejat KOÇER Gaziantep

Kâtip : Şirin ÜNAL İstanbul

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU (35)

Başkan : Mustafa SAVAŞ Aydın

Başkanvekili : Nevzat ŞATIROĞLU İstanbul

Sözcü : Mevlüt KARAKAYA Ankara

Kâtip : Yavuz SUBAŞI Balıkesir

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU (26)

Başkan : Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa

Başkanvekili : Hüseyin YAYMAN Hatay

Başkanvekili : Mustafa Sezgin TANRIKULU İstanbul

Sözcü : Leyla ŞAHİN USTA Konya

Kâtip : Meral DANIŞ BEŞTAŞ Siirt

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU (26)

Başkan : Mehmet Kasım GÜLPINAR Şanlıurfa

Başkanvekili : Markar ESEYAN İstanbul

Başkanvekili : Özkan YALIM Uşak

Sözcü : Zehra TAŞKESENLİOĞLU Erzurum

Kâtip : Zeynel ÖZEN İstanbul

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU (26)

Başkan : Jülide SARIEROĞLU Adana

Başkanvekili : Habibe ÖÇAL Kahramanmaraş

Başkanvekili : Candan YÜCEER Tekirdağ

Sözcü : Zemzem Gülender AÇANAL Şanlıurfa

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU (17)

Başkan : Selami ALTINOK Erzurum

Başkanvekili : Mehmet ALTAY Uşak

Sözcü : Murat BAYBATUR Manisa

Kâtip : Serkan BAYRAM İstanbul