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MHP'den ihracı istenen Saatcı: Silahlar sussun, analar ağlamasın

Behçet Saatcı: Gençlerimizin ölmemesi, ocakların sönmemesi, anaların ağlamamasından daha büyük ne olabilir?

12 Ekim 2013 12:16

Muğla'nın Fethiye ilçesinde billboardlara astığı Türkçe ve Kürtçe Kurban Bayramı mesajı sonrası ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP'li Belediye Başkanı Behçet Saatcı, "Anaların ağlamamasından daha büyük ne olabilir? Silahlar susmalı ve sorun siyaset tarafından çözülmeli" dedi.

Radikal gazetesinden Oral Çalışlar'a konuşan Saatcı, 3 dönem belediye başkanı olduğunu belirterek, “İyi işler yapıyoruz ki bu halk da bize destek veriyor” dedi.

Saatcı, MHP’nin yönetiminin, Kürtçe-Türkçe Kurban Bayramı afişi nedeniyle açtığı soruşturmaya, Devlet Bahçeli’nin “Gereken yapılacaktır” diyen kesin açıklamasına ilişkin “Umarız mesajımız doğru anlaşılır da yanlış bir karara varılmaz” ifadelerini kullandı. Afişte 16 belediye meclis üyesinin imzasının da olduğunu hatırlatan Saatcı “Ben 40 yıllık ülkücüyüm, veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur, asıl dün yaptıklarının hesabını veremeyenler düşünsün” diyerek, "artık iplerin kopmakta olduğunun" işaretini verdi.

“Oral Bey bu ülkede Kürt yoktur diyebilir miyiz?” diyen Saatcı şöyle devam etti:

“Benim oğlum da yakında askere gidecek. Silahların susması hayati önemde. Bugüne kadar neredeyse bir seneye yakın zamandır, çocuklarımız ölmüyor. Tabii karşılığında ne verildi bilmiyorum ama gençlerimizin ölmemesi, ocakların sönmemesi, anaların ağlamamasından daha büyük ne olabilir? Silahlar susmalı ve sorun siyaset tarafından çözülmeli... Bizim çıkışımızda, çözüm sürecine ve demokrasi paketine destek vermek de var...”

Saatcı, daha önce de billboardlarının ses getirdiğini ifade ederek “Ama bu kez beklemediğimiz bir tepki olumlu ya da olumsuz, gördük, bunu beklemiyorduk" dedi.

Çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyen Saatcı, onu sevindiren mesajlardan birisi, yakın zamanda tanıştığı sinema oyuncusu ve âkil insan Kadir İnanır’ın “Kutlarım seni büyük başkan” olduğunu söyledi.

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