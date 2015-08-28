MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan: Mahkemede hakkımı sonuna kadar arayacağım

MHP'den tedbirli olarak kesin ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, "Tebligat yapıldığında mahkemede hakkımı sonuna kadar arayacağım. Sonuna kadar MHP'li kalacağım. 'Birileri istiyor' diye partimi terk edecek, ülkümü kaybedecek değilim" dedi.

Oğan, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında parti üyeliğinden tedbirli kesin çıkarma cezası vermesinin hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını söyledi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, kararın parti içi demokrasiye de aykırı olduğunu ifade eden Oğan, daha önce Iğdır İl Disiplin Kurulu'nun konuyu değerlendirdiğini, savunmasını aldığını ve ihraç edilmesi konusunda herhangi bir gerekçe olmadığına karar verdiğini hatırlattı.

Oğan, şöyle devam etti:



"İl Disiplin Kurulu'nun verdiği kararın ardından il yönetimi feshedildi ve yeni yönetim atandı. Yeni yönetim de önceki karara itiraz ettirildi ve Merkez Disiplin Kurulu'ndan da karar alındı. Bunların hiçbirinin hukuki geçerliliği yok ve mahkemelerden geri dönecek. Tebligat yapıldığında mahkemede hakkımı sonuna kadar arayacağım."

'Sonuna kadar MHP'li kalacağım'



Oğan, siyasete MHP'de devam edeceğini belirterek, "Başka bir partiye geçmeyi düşünmüyorum. Sonuna kadar MHP'li kalacağım. 'Birileri istiyor' diye partimi terk edecek, ülkümü kaybedecek değilim" diye konuştu.



Parti yönetiminin seçimlere harcaması gereken enerjiyi "şahsının üyeliğini gasba harcadığını" savunan Oğan, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın da sayın parti yöneticilerimizin de bu süreçte uğraşması gereken işler bunlar değil. Öz evlatları ile uğraşmamalılar, rakip siyasi partilerle uğraşmalılar. Türkiye, bir terör girdabına sokuluyor, onunla uğraşmalılar. Memleketi bu ateşten çıkaracak çözümler üretmek, partiyi iktidara taşıyacak girişimler üzerinde kafa yormak lazım. Bu süreçte uğraşılacak konu, Sinan Oğan'ın ihracı konusu değil, olmamalı."