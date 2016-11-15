MHP'den ihraç edilen Özdağ: Yargıya başvuracağım

MHP Disiplin Kurulu'nun parti üyeliğinden çıkartılmasına karar verdiği Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Karar elime ulaştığında yargıya başvuracağım" dedi.

MHP'den yapılan açıklamada Disiplin Kurulu'nun aldığı karar şöyle duyuruldu:

"Genel Başkanlık Makamının 20.10.2016 tarih ve 2016/555 sayılı yazılarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş bulunan Ümit ÖZDAĞ hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı müzakere edilmiş, yapılan müzakereler sonucunda GİZLİ OYLAMA-AÇIK TASNİF usulü ile oylama ve sayım yapılarak; MHP Ankara İli, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi, MHP Gaziantep Milletvekili Ümit ÖZDAĞ'ın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4-(c) ve 78/4-(e) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden "KESİN ÇIKARMA'' cezası ile cezalandırılmasına, Parti Tüzüğü'nün 80. maddesi uyarınca MHP Müşterek Disiplin Kuruluna itirazı kabil olmak üzere, OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.15.11.2016 Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Ümit Özdağ ise ihraç kararının ardından yaptığı ilk açıklamada "Karar elime ulaştığında yargıya başvuracağım" dedi.