MHP’den ‘iç tüzük’ açıklaması: AKP’yi tahammüle davet ediyoruz

AKP’nin TBMM tatile girmeden önce ‘muhalefetin sesini kısmak’ yorumuyla değerlendirilen iç tüzük değişikliğine CHP ve HDP’den sonra MHP kanadından da tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir grup gazeteciye açıklamasında, iktidar kanadının iç tüzük hamlesini daha çok muhalefetin sesini kısmaya yönelik bir eğilim olarak görüldüğünü söyledi ve “Bu yönde gayretin karşısında kararlılıkla duracağız” dedi. CHP, AKP’nin parmak çoğunluğuyla düzenlemeyi TBMM’den geçirmesi durumunda düzenlemeyi yok sayacak. Genel Kurul’da eski iç tüzük hükümlerine göre hareket edecek. Anayasa Mahkemesinin kapısını çalacak.

Akçay’ın değerlendirmeleri şöyle:

Temcit pilavı gibi AKP Grubu iç tüzük değişikliğini getiriyor. Sayın Mustafa Elitaş, bunu biraz magazinleştirmeye çalışıyor. 317 milletvekili ile hangi kanunu çıkarmak istemiş de çıkaramamış. Elbette iç tüzük de düzenlemesi gereken, tadilatı gereken hususlar olabilir ama iktidar da daha çok muhalefetin sesini kısmaya yönelik bir eğilim görülüyor. Her türlü bu yönde gayretin karşısında kararlılıkla duracağız.



“AKP’yi tahammüle davet ediyoruz”

AKP Grubunu tahammüle davet ediyoruz. Grup önerilerinden rahatsızlık duyuyorlar. Bunlardan hiç rahatsızlık duymamaları gerekir. Bu içtüzük tartışmalarını da yersiz buluyoruz.

AKP’nin iç tüzük düzenlemesinde, partilerin gurup önerilerinde konuşma süresini 10 dakikadan 5 dakikaya indirmeyi, sandalye sayısına göre konuşma süresi verilmesine yer verdiği belirtiliyor. Bu, AKP’nin TBMM’de 317 sandalyesi düşünüldüğünde muhalefetin konuşma hakkının neredeyse yok sayılacağı anlamına geliyor.