MHP'den hükümete: Ekonomide sorunlar ağır; işsizlik fren tutmamakta, yoksulluk engel tanımamaktadır

Konya'da MHP Adana Milletvekili Muharrem Yerli ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP'li Kalaycı, "Türkiye ekonomisinde sorunlar ağırdır. Milletimiz ekonomik kayıp ve yıkımlardan rahatsız ve şikayetçidir. İşsizlik fren tutmamaktadır. Yoksulluk engel tanımamaktadır" dedi.

Ekonomiye değinen Kalaycı, şunları söyledi:



"Türkiye ekonomisinde sorunlar ağırdır. Milletimiz ekonomik kayıp ve yıkımlardan rahatsız ve şikayetçidir. İşsizlik fren tutmamaktadır. Yoksulluk engel tanımamaktadır. Milletimiz zam ve vergi artışlarına direne direne güçlükle ayakta durmaktadır. Çiftçisi, esnafı, sanayicisi, hane halkıyla toplumun bütün kesimleri ağır ekonomik şartlar ve borçlar altında ezilmektedir. Mutlaka tedbir alınmalı, ekonomide ortaya çıkan reform ihtiyaçlarına artık cevap verilmelidir."

Milletin 16 Nisan'da kendi geleceği hakkında bir karar vereceğini belirten Mustafa Kalaycı, "MHP, 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine yol açan anayasa değişikliği, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 15 Temmuz FETÖ ihanetinin ardından fiili açmazın devamı halinde millet ve devlet bekasının iflas edeceğini görmüştür. Şayet devletteki tıkanma ve anayasa çemberinden uzaklaşma telafi edilmezse, önümüzdeki muhtemel olaylarla baş etmenin zorlaşıp, milli bekanın tasfiye olacağını şimdiden anlamak , anlaşılır ve açıklayıcı bir üslupla anlatmak artık tehiri imkansız bir ihtiyaç haline gelmiştir. Milletimiz 16 Nisan'da bir parti, bir şahıs, bir fikir, bir siyaset değil; önüne koyulan anayasa değişikliğini onaylayacak, kendi geleceği hakkında karar verecektir" dedi.

"Aynı adayı desteklemiştiniz, neden CHP'den ayrı hareket ediyorsunuz" sorusuna yanıt

Mustafa Kalaycı, MHP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile aynı adayı desteklediği şimdi CHP'den niçin ayrı harekat edildiği yönündeki soruya ise, demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyasi partiler arasında her zaman uzlaşmaların olabileceğini belirtti. Kalaycı, "Geçmişte başbuğumuz döneminde de örneğini yaşadık. Bir Meclis Başkanı seçiminde CHP'nin adayını destekleyerek, o gün Türkiye'yi bir krizden çıkarmıştık. İçerisinde Türk milletinin menfaatlerinin olduğu konularda tabi ki partilerle uzlaşmamız olur. Şu anda da Adalet ve Kalkınma Partisi ile anayasa değişikliği metni üzerinde genel başkanımızın çağrısıyla bir çalışma yapıyoruz. Ortak bir teklif haline geldi. Biz öteden beri bu kutuplaşmanın, gerginliğin Türkiye'ye zarar verdiğini söylüyoruz. Milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz hele ki bu dönemde. Bu milletin değerleriyle ilgili konularda her partiyle bir araya gelebiliriz" diye konuştu.