-MHP'den hava harekatına destek ERDEMLİ (A.A) - 25.08.2011 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, terör örgütüne yönelik operasyonla ilgili, "MHP olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Hava harekatı kara harekatıyla da desteklenmeli" dedi. Şandır, Erdemli Belediyesine yönelik olarak önceki gün "ihalede yolsuzluk" iddiasıyla düzenlenen operasyonla ilgili olarak belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, birtakım insanların asılsız ihbarlarla yargıyı ve güvenlik güçlerini meşgul etmesini "acıyarak seyrettiklerini" söyledi. "Devleti yönetenler ve yargı mensuplarının siyasete alet ve malzeme olmamasını istirham ediyorum" diyen Şandır, şöyle konuştu: "Asılsız ihbar mektupları ile belediyelerin taciz edilmesini şiddetle kınıyoruz. Siyaseti kendi mecrasında yapalım, hukuk ve ahlak dışı, bel altı birtakım yollardan yapmayalım. Bu tür siyasi mücadele zayıf insanların işidir. Ama üzüntüm, devlet yöneticilerinin emniyet güçlerinin ve daha da önemlisi yargının bu tür kötü niyetlere alet edilmesidir. Erdemli halkının oyları ile seçilen belediye başkanımız Mükerrem Tollu ile yola çıktığı arkadaşlarının dürüstlük ve gayretlerine sonuna kadar kefiliz." Açıklaması sırasında bir gazetecinin "MHP'nin teröre yönelik hava harekatı konusunda ne düşündüğünü" sorması üzerine Şandır, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere yönelik yaptığı 3 hava harekatı yetersiz. Bunu destekleyici kara harekatının da mutlaka yapılması gerekiyor" diye konuştu. Bir ayda 45'e yakın şehit verildiğine işaret eden Şandır, şöyle konuştu: "Terör örgütü PKK ile mücadelede bu yoğunlukta şehit verdiğimiz dönemler çok azdır. Belli ki bölücü terör örgütü, küresel projelerin paralelinde Türkiye'ye bir şey dayatmaktadır. Bunu iyi görmemiz lazım. MHP olarak AK Parti hükümetine 'İmralı'daki cani ile görüşmelerinizi kesin ve bunu halka açıklayın' diye teklifte bulunduk. Ayrıca 'bölücü terör örgütünü cesaretlendiren açılım politikalarını durdurduğunu ilan edin' dedik. Terör örgütü dağlarda değil artık şehir merkezlerindedir. Bunlar askeri ve emniyet güçleri binalarına saldırmakta. Bunları önlemek için geçici tedbirlerle, anlık tepkilerle terörle mücadelenin mümkün olmadığını 25 yıllık süreçte öğrendik. Yapılan birkaç hava operasyonu ile bu işin durmasının mümkün olmadığı belli. Bunun kara harekatıyla desteklenmesi yani bölücü terör örgütünün karargah ve inlerini yok edebilmek için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. MHP olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Hava harekatı kara harekatıyla da desteklenmeli. Bunun yanında bölücü terörü besleyen ülkelerle müzakere yapıp gereken tedbirleri alarak terörü bitirmemiz gerekiyor. Bu akan kanın sorumlusunun ülkeyi yöneten siyasi iktidar ve Sayın Başbakan olduğunu iddia ediyoruz. Akan kanı durdurmak Başbakanın sorumluluğundadır. Bu yönde hükümetin gayretlerine ve çalışmalarına biz de destek verelim. MHP olarak terör konusunda hükümete destek vereceğimizi yine söylüyor ve teyit ediyoruz." Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da bir şikayet üzerine iki gün önce sinek ilacı ihalesiyle ilgili olarak polisin belediyede incelemelerde bulunduğunu ve iki personelin ifadelerinin alınmak üzere emniyete götürüldüğünü hatırlattı. Emniyette ve cumhuriyet savcılığında ifade veren iki personelin daha sonra serbest bırakıldığını ifade eden Tollu, şunları kaydetti: "Biz vicdana ve kanunlara uymayan, Allah'ın rızasına uymayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayacağımızı da söyledik. İki arkadaşımızı ifadesine başvurmak üzere emniyete aldılar. Sorguları bittikten sonra hiçbir suç unsuru bulunmadan serbest kaldılar ve görevlerinin başındalar" dedi.