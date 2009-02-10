MHP’den Gökçek'in adamlarına rant suçlaması

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin kooperatif adı altında belediyeye ait arsayı satın aldıklarını ve aynı yöneticilerin kooperatif üyesi ve yöneticileri olduklarını iddia etti.



Belediyenin arsası belediyecilere!



Vural, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait arsalarda usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Vural, Ankara’nın Beytepe mevkisinde kurulan Gülbağı Konut Yapı Kooperatifi’nin tüm yöneticilerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey yönetici olduğunu iddia etti.



Vural, Beytepe mevkiinde 598 sayılı parselde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 30 bin 184 metrekare hissesinin bulunduğunu, bu parselde; Gülbağı Konut Yapı Kooperatifi’nin, 500 metrekare hisseyi bir şahıstan 10 Ağustos 2004 tarihinde satın aldığını söyledi.

18 Ağustos 2004 tarihinde kooperatifin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na başvurarak, 598 sayılı parselde bulunan Büyükşehir Belediyesinin 30 bin 184 metrekare hissesini, İmar Kanununun 17. maddesine istinaden satın almak istediğini anlatan Vural, Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanı Mehmet Pamuksuz imzasıyla bu satışın uygun bulunduğunu belirtti.



Satışın makam onayına arz edildiğini ve makamın da 7 Aralık 2004’te onay verdiğini kaydeden Vural, konunun daha sonra, encümene havale edildiğini, Ankara Büyükşehir Belediyesi encümeninin ise 9 Aralık 2004 tarihinde oy birliğiyle Belediye arsasını, Gülbağı Yapı Kooperatifine, metrekaresi 40 liradan olmak üzere, 1 milyon 207 bin 360 liraya satışına karar verdiğini iddia etti.

Vural, Ankara Büyükşehir Belediyesinin onayından sonra Çankaya Kadastro Müdürlüğünün parselasyon planı incelemesinin devam ettiğini kaydetti.



Belediye çalışanları kooperatif yöneticileri



Gülbağı Yapı Kooperatifi’nin Başkanının Rahmi Çınar olduğunu, bu kişinin aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttüğünü bildiren Vural, Kooperatif Başkan Yardımcısının da Mehmet Pamuksuz olduğunu bu kişinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkan Vekili olduğunu söyledi. Vural, Pamuksuz’un aynı zamanda Gülbağı Kooperatifine Belediye arsasının satışının uygun

bulunduğuna dair yazıyı imzalayan kişi olduğunu iddia etti.



Vural, Kooperatifin Muhasib üyesinin ise Recep Tekcan olduğunu bu kişinin aynı zaman da Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olduğunu ileri sürdü.

Vural, “Kooperatif üyesi Ömer Faruk Erciyes’in Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanı ve Belediye encümeni belediye arsasının Gülbağı Kooperatifine satılmasına yönelik encümen kararının ve kendi arsalarının parselasyon planının onaylanmasına dair encümen kararının altında imzası bulunan kişi, Neriman Erbahçeci de kooperatif üyesi bu kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Karar Dairesi Başkanı ve Belediye encümeni görevini yürütüyor. Belediye arsasının Gülbağı Kooperatifine satılmasına yönelik encümen kararının ve kendi arsalarının parselasyon planının onaylanmasına dair encümen kararının altında imzası bulunuyor” dedi.



Hem satıcı hem alıcılar



Vural, Belediye Kanunun 35. maddesinin son fıkrasına göre, encümen başkan ve üyelerinin, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları, evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamayacaklarını hatırlatarak, kooperatifin başkan ve üyelerinin encümen toplantısına katıldıklarını söyledi.

Vural, kooperatifin yöneticilerinin hem alıcı hem de satıcı konumunda olduğunu kaydetti.



Gökçek: Basından öğrendim



Melİh Gökçek, kooperatif ile ilgili iddialarını basından öğrendiğini söyledi. Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, "Olayla ilgili daha önce herhangi bir bilgim yoktu. Konu hakkında derhal soruşturma açılmasını emrettim. Hukuka aykırı bir durum varsa gereği yapılacaktır" dedi.



Ergenekon savcısı da üye



GÜLBAĞ Konut Yapı Kooperatifi üyeleri arasında, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Kenan Özdemir, Ergenekon Savcısı Fikret Seçen, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kocabey, Afyon Valisi Haluk İmga, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Solmaz Balo, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İbrahim Selvi, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mümin Tosyalı, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Leyla Mollamahmutoğlu, Başhekim Yardımcısı Mustafa Beşli, EPDK’da daire başkanı Güngör Azim Tuna, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Malzeme Yönetim Daire Başkanı Orhan Eyigün, Büyükşehir Belediyesi müfettişi ve Kamu Etik Kurulu üyesi Asra Parlak, Gökçek’in kurdurduğu iddia edilen Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Cemal Şen gibi tanınmış isimler bulunuyor.



