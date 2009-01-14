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Politika

MHP’den ‘Gavurdağ ötesi’ listesi

AKP’nin “Gavurdağı’ndan öteye” gidemediğini iddia ettiği MHP, Doğu ile Güneydoğu aday listesiyle cevap verdi.

14 Ocak 2009 02:00

AKP’NİN “Gavurdağı’ndan öteye” gidemediğini iddia ettiği MHP, Doğu ile Güneydoğu’da aday bulma sıkıntısı çektiği iddialarına, aday listesiyle cevap verdi.


Erzurum ve Kayseri olmak üzere iki Büyükşehir belediye başkan adayını daha netleştiren MHP, aralarında Erzurum, Siirt, Batman ve Şırnak’ın da bulunduğu 7 il adayını da açkıladı. MHP Erzurum’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim üyesi Prof. Kamil Aydın’ı gösterdi. MHP’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise 22 Temmuz’da DP’den vekil adayı olan Eras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eraslan oldu.MHP, Tekirdağ Belediye Başkanlığı için Osman Tabak’ı aday gösterdi. Muğla’da Saim Gürsoy ile seçmenin karşısına çıkma kararı alan MHP, Hatay’da ise Mahmut Alpagut’ı aday olarak açıkladı. Siirt’te Aykut Aslan, Batman’da Muhammed Özkan, Şırnak’ta ise Mahmut Turan aday gösterildi.

Hakem aday

FİFA kokartlı eski hakemlerden Ali Aydın MHP’nin Ordu Belediye Başkan adayı oldu. MHP Adana Karaisalı’da ise Aytaç Durak’ın amcasının oğlu Babacan Durak’ı aday gösterdi.

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