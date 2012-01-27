MHP'den Fransa'ya ilginç tepki!

T24 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, gazetecilerle TBMM'de kartopu oynadı. Fransa'ya tepki için "Kardan Fransız Adam" yapmayı öneren Vural, "Her gelen bir top atar. Dolayısıyla devletimiz büyük bir tepki koymuş olur" dedi



MHP’li Vural, Meclis’te Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Vural, Başbakanlığa Fransa’dan uçak alımı ile ilgili soru üzerine, “Bir taraftan atıp tutuyorlar, bir taraftan bu Fransa düşkünlüğü. Ayrıca biliyorsunuz bu elektronik çipler de Fransa şirketinden alınmış. Sayın Başbakan, bu tavrıyla millete Fransız kalmış bence. Fransız bir tavır takınmış” dedi.



Bir gazetecinin, "Ne yapılabilirdi, iptal edilebilir miydi? (Almıyoruz arkadaş) diyebilirler miydi" şeklindeki sorusu üzerine ise Vural, "Niye denmesin. Bu milletin onuru ve şerefi varsa, bu onuru ve şerefi korumak noktasında başbakandan bir tepki konulmasını istemek zannederim fazla bir şey teşkil etmez. Anlamlı bir tepki konulmasında fayda vardı tabi" diye konuştu.





'Tayyip Erdoğan tabldotu'



Vural, daha önce düzenlediği basın toplantısında, Fransa’ya yönelik yaptırımların "fos çıktığını ve Fransa’yı caydırmadığını" söylediğini hatırlatarak, "28 Aralık’ta Güney Akım projesinde Putin’le anlaşma imzaladıklarında yüzde 15 Fransa’nın ortak olduğu bir proje konusunda bekleyemezler miydi bunlar? Bunları hep soruyoruz ama, mikrofonları uzatıyorsunuz, yıpranıyorsunuz, yazıyorsunuz ama Türkiye tabldot yemeye devam ediyor. Bu AKP tabldotu, Tayyip Erdoğan tabldotu hep bize yedirilmeye çalışılıyor" dedi.



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın bugün Fransız şirket temsilcileriyle bir toplantı yaptığının belirtilmesi üzerine ise Vural, "Türk mallarına boykotu mu şey yapacaklar acaba Fransız şirketiyle" şeklinde espri yaptı.





'Fransız kardan adam'



Vural, Fransa’ya tepki göstermek için de esprili bir öneri getirerek, "Ben olsam, buraya bir Fransız kardan adamı yaparım, Sarkozy’nin de şeyini yaparız. Ondan sonra kartopu ile. Dolayısıyla devletimiz büyük bir tepki koymuş olur. Her gelen bir top atar. Dolayısıyla (o bravo) falan diye. Sizler de bunları haber yaparsanız, 'Büyük bir tepki, Fransa kardan adamını topa tuttular, tokat gibi olmadı ama kartopu ile perişan ettik onları' diyerek bunu da milletimize haber olarak verebilirsiniz. Sözüm sizlere değil arkadaşlarım, anlayana. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Ben bu soruları sormaya devam edeceğim" dedi.





Gazetecilerin kartopu saldırısı



Öte yandan Vural, Cuma namazı çıkışında gazetecilere doğru gelirken, bazı basın mensuplarının kartopu atışlarıyla karşılaştı. Vural, "Söylediklerimizi vermiyorsunuz zaten, bir de kartopuna tutuyorsunuz" şeklinde karşılık verdi. Açıklamalarının ardından basın mensupları ile bir süre kartopu oynayan Vural, zaman zaman da isabet aldı.