MHP’den FP’ye AKP’den nereye?

Cemal Subaşı / Tempo24

AKP kayba uğrayabilir

Hapis yattı

Büyükşehir’e adayım demişti

Adı kurşunlatmaya karıştı

İstifa nedeni seks kaseti mi?



Ankara'da etkili bir çevreye sahip olan Altınok ile ilgili olarak dün akşam saatlerinde kulisler hareketlenmeye başladı. Belediye başkanının yasak aşk görüntülerinin kaydı olduğu ve bu görüntülerin çeşitli medya kuruluşlarına dağıtıldığı iddiaları ortaya çıktı. Bu iddiaların yankıları sürerken geç saatlerde Altınok’un çekilme açıklaması geldi.



Tek cümlelik açıklama



Altınok, gece yarısına doğru adaylıktan çekilme gerekçesini tek cümle ile açıkladı. Altınok, "Keçiören Belediye Meclis üye listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle AKP Keçiören Belediye Başkan adaylığından çekildiğini" açıklamakla yetindi. Açıklamada, "yasak aşk kaseti" iddialarına yer verilmedi.



Altınok’un, Keçiören’de Gökçek aleyhine kampanya yürüttüğü iddiaları bir süredir Ankara kulislerinde dolaşıyordu. Altınok’un "İlçede bana, Büyükşehir’de (MHP’nin adayı) Mansur Yavaş’a" diye propaganda yaptığı iddiaları öne sürülüyordu.



Altınok’un adaylıktan çekilmesi Ankara’da zorlu bir yarışa hazırlanan AKP yönetiminde büyük sıkıntı yarattı. Altınok’un kararından dönmesi için yoğun kulis yürütülürken, karardan dönmeme olasılığına karşı da alelacele yeni aday arayışları başlatıldı.



Gökçek ile anlaşamıyordu



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile uzun süredir kavgalı olan Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ancak parti yönetiminin tercihini Gökçek’ten yana kullanmıştı. Altınok’un başkanı olduğu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konutunun da bulunduğu Keçiören, AKP’nin Ankara’daki en önemli kalelerinden biriydi.



Yerine Mustafa Ak gösterilecek



İddialara göre, AKP'nin, adaylıktan istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yerine, Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve "AKP Siyaset Akademisi" koordinatörlüğü görevlerinde de bulunan Mustafa Ak'ı aday gösterecek.



Gökçek: Listeyi beğenmedi



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylıktan çekilmesi konusunda "Bana gelen bilgi Keçiören Belediye Meclis listesini beğenmediği için istifa ettiği yönünde" dedi.



Gökçek şunları söyledi: "Bana gelen bilgi Keçiören Belediye Meclis listesini beğenmediği için istifa ettiği yönündedir. Bu konuda başka bilgim yok. Altınok ile aramızda bazı problemler olsa bile, belediye başkanlığı adaylığından çekilmesi aynı partiden olmamız dolayısıyla sıkıntı yaratır." Gökçek, Altınok'un istifasıyla ilgili olarak basında yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine, "Böyle bir yöntemi tasvip etmek mümkün değildir. Siyasette belden aşağı yapma iğrençlik ve çirkinliktir. Kimse böyle bir işten dolayı siyasi rant beklemesin. Eğer böyle bir çirkinlik yapan varsa kınıyorum" diye konuştu.



'Mücadelem kravatlı çetelerle'



Keçiören Belediye Başkan adaylığından istifa eden Turgut Altınok, bir basın toplantısı düzenledi. Toplantısı, bir ilçe belediye başkan adayı olmasına karşın tüm haber televizyonları tarafından canlı verildi. Toplanan kalabalık arasında ağlayanlar, istifa etme diye bağıranlar vardı. Hatta başka bir partiden aday olmasını isteyenler bile oldu. Ama Altınok, gülümseyerek "Hayır, olmaz" yanıtını verdi. Altınok şunları söyledi:



"Keçiören’i bir dünya kenti yaptık. Keçiörenli bize güvendi biz de bi güveni boya çıkarmadık. Çizgimizde asla yamukluk olmadı. Zamana ve zemine göre hareket edenlerden olmadık. İkbal ve istikbal beklemedik, kimseye eğilmedik. Ankara’da onur, fazilet ve dürüstlük mücadelesi verdim. Yetimin hakkını yiyen kravatlı çetelerdir. Mücadelem kravatlı çete ve kenelerle. Benim ilkem her şeyden önce yola çıktığın arkadaşları satmamak önemlidir. Liste anlaşmazlıkları oldu. Ben kendimi kurtarayım anlayışı bende yok. Kirli insanları siyasetten temizleyemezseniz, Türk siyasetini temizleyemezsiniz. Her seçim döneminde biz iftira ile karşı karşıya kaldık. 15 yılın sonunda şunu söylüyorum. Soruşturmam ve davam olmadı. Arsa rantı sayesinde Keçiören’de kimse zengin olmadı. Ama halkım zengin oldu. Kara leke bulamayanlar başka türlü iftiralarla beni karalamaya çalıştı. Ortaya atılan iddialar çok çirkin. 15 yıldır benim çoluk çocuğum benim makam arabama binmemiştir. Biz bu mevkileri soygun yeri olarak görmüyoruz.



Güneş balçıkla sıvanmaz. Bugün marka bir belediyecilik vardır. Marka bir kent vardır. Alnımız ak. Bu basın toplantısını düzenlemek zorundaydım.



Bağımsız olmadı



Basın toplantısından kısa süre sonra ajanslara, Altınok’un Keçiören’den bağımsız aday olduğu haberleri düştü. Ancak Altınok, adaylıktan son anda vazgeçti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kapısından geri döndü.



Turgut Altınok da Melih Gökçek gibi MHP kökenli. MHP tabanından oldukça önemli bir oy potansiyeline sahip. Nitekim bu nedenle Melih Gökçek, MHP ile tartışmaya girmiyor. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın ‘yolsuzluk’ iddialarına “Yanıt vermeyeceğim” diyor. Vural, Gökçek’in usulsüz bir şekilde ev satın aldığını belgeleriyle ortaya koymuştu.Gökçek, MHP ile çatışmaya girdiğinde bunun kendisine eksi oy olarak döneceğini biliyor. Altınok’un da bugüne kadar MHP ile herhangi bir anlaşmazlığına dair haberlere rastlanmadı. Yani Gökçek ile birlikte Altınok, AKP’nin Ankara’daki ‘ülkücü’ oy deposu denilebilir. Bu açıdan bakıldığında AKP, Keçiören özelinde olmak üzere Ankara genelinde oy kaybına uğrayabilir. Bu da doğal olarak CHP’nin adayı Murat Karayalçın’a yarayacaktır.15 yaşında Ülkü Ocakları Başkanı olan Altınok silahlı bir olaya karıştığı için beş buçuk ay hapis yattı. 29 yaşında MHP Genel Sekreteri oldu. Alparslan Türkeş’in sağ kolu gibi çalışan Altınok, onun ölümünden sonra partiden ayrıldı. MHP’den ayrıldıktan sonra Abdullah Gül’ün isteğiyle Fazilet Partisi’ne geçti. Aynı ilişki AKP kurulurken de devam etti.Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok daha önce Melih Gökçek’in kendisini rakip olarak gördüğünü belirterek "Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğullarının korumaları sokaklarda terör estiriyor. İlçemize hizmet yok. Sağlık ocaklarının bile suyu, doğalgazı kesildi. Oysa savaşta bile hastanelere dokunulmaz" demişti. Altınok hem geçen dönem hem de önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkça ilan etmiş ama AKP Genel Merkezi’ndeki Gökçek faktörünü aşamamıştı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı’nın kurşunlanması olayını Altınok’un yaptırdığı iddia edilmişti.Turgut Altınok ile ilgili bir diğer çarpıcı iddiaysa Keçiören’de A Takımı adlı bir gurup kurarak bölgede terör estirmesiydi. İddialara göre Mehmet Şahin adlı bir büfe sahibi, Altınok’un zabıtaları tarafından, 14 Ağustos 2008 gecesi dükkânını kapatmadığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından hastanelik edilene kadar dövüldü. Mehmet Şahin ise dövülmesinin gerçek sebebinin geç kapatmak değil alkollü içki satmak olduğunu iddia etmişti.