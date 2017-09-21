MHP'den fındık sorununa ilişkin araştırma önergesi

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin ve yapılabilecek düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi verdi.

"Türkiye'nin en değerli ihraç ürünlerinden olan fındığın, Karadeniz bölgesi için başka alternatifi de rakibi de yoktur" diyen Usta “Son 5 yıllık ortalama veriler dikkate alındığında ülkemiz, dünya fındık üretiminin yüzde 67’sini karşılamaktadır. Üretimden ihraç aşamasına kadar sektör yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. Dünya fındık ihracatının yüzde 75’ini Türkiye gerçekleştirmektedir. Fındığın en önemli özelliklerinden birisi ülkemize getirdiği döviz girdisinin tamamını milli kaynaklardan sağlamasıdır“ ifadesini kullandı.

“Fındık üreticisi yoksullaşıyor”

“Fındıkta, üretim, ticaret ve tüketim odaklı ciddi sorunlar olduğunu” vurgulayan MHP’li Usta, fındık üreticisinin, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı üretim maliyetini karşılayamadığını belirtti. Fındık üretim maliyetlerinin en önemli unsurunun gübreleme, ilaçlama ve toplatma işçiliği olduğunu belirten Usta, küçük üreticilerin serbest piyasanın çarpık işleyişi içinde tüccarın insafına bırakıldığını, fındık üreticisinin her geçen gün yoksullaştığını belirtti.

Her yıl ürün ortaya çıktığında, çiftçi mağdur olmaya başladığında fındık konuşup, günübirlik çözümler sunmak yerine fındık piyasasındaki yapısal sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesi hayati önem taşımaktadır diyen Usta, “Karadeniz halkının ana geçim kaynağı olan; Türkiye için hem ekonomik hem de toplumsal bir değere sahip olan fındığın yerini tutacak başka bir ürün bulunamayacağının farkına varılarak, fındık üreticilerinin sorunlarının çözülmesi, mağduriyetinin giderilmesi ve millî gelirden hak ettiği payı alması temin edilmelidir. Sağlıklı bir fındık politikası için alınacak önlemlerin tespiti için konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınması yerinde olacaktır” dedi.