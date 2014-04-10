MHP'den Erdoğan'a: 'Salya' sözü için Bahçeli'den özür dile

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için kullandığı, “Adeta ağzından salyalar akarcasına hakaret ediyor” sözlerine MHP’den tepki geldi. Ortadoğu gazetesine konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, “ Başbakan partimize ve Genel Başkanımıza yönelik çirkin sözlerinden ötürü özür dilemelidir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için kullandığı, “Adeta ağzından salyalar akarcasına hakaret ediyor” sözlerine cevap verdi.

Büyükataman’ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Bu hesabın korkusu ve telaşlı ruh haliyle Başbakan partisinin grup toplantısında partimize ve Genel Başkanımıza tekrarı bile çirkin olacak ifadeler kullanmıştır. Öncelikle Başbakan bu sözlerinden de, kendinden de utanmalıdır.

Hiç utanmadan, sıkılmadan inançlarımıza hakaret eden eski Bakan başta olmak üzere, adı türlü skandallara karışanlarla adeta devlete ve millete meydan okurcasına balkon konuşması yapmaya cüret eden Başbakan bilmelidir ki dinimize hakaret edenlerin ve hırsızların yeri AKP Genel Merkezi'nin balkonu değil, cezaevidir. Tabii ki AKP Genel Merkezi hırsızların ve din düşmanlarının sığınağı olmuşsa ve bu tip kişiler bu sığınakta aklanıyorlarsa onu bilemeyiz. Kendilerine o günah madeninde mutluluklar dileriz.

Mevlana ile cevap

Başbakan'ın 'salya'ile ilgili sözlerine ise biz değil Hz. Mevlana şu sözlerle asırlar öncesinden gayet güzel cevap vermektedir: 'Kör cehalet çirkefleştirir insanları'. Başbakan, Genel Başkanımızın sözleri için 'iftira'diyemediği için çirkefleşmekte, seviye düşürmekte ve bayağılaşmaktadır. Başbakan partimize ve Genel Başkanımıza yönelik çirkin sözlerinden ötürü özür dilemelidir. Yoksa Türk milletinin desteğiyle çıktığımız iktidar yürüyüşünde kendilerinden hesap sorarken kendisinin ve avanesinin 'salya sümük'ağlayışları da fayda etmeyecek, sekerat anında edecekleri iman kabul görmeyecektir."