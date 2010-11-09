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Politika

MHP'den Erdoğan: O dilini koparacağız

MHP Grup Başkanvekili Şandır, Bahçeli'yi eleştiren Başbakan Erdoğan'a "O dili koparacağız" dedi.

09 Kasım 2010 02:00

T24 - MHP Grup Başkanvekili Şandır, Bahçeli'yi eleştiren Başbakan Erdoğan'a "O dili koparacağız. Bunu herkes görecek. Onu bu memlekette konuşamayacak hale getireceğiz" sözleriyle seslendi.

Siyasette gerilimli bir haftanın ardından yeni hafta da yüksek tansiyonlu başladı.

MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde partisinin düzenlediği toplantıda konuşan Mehmet Şandır, MHP lideri Bahçeli'nin Taksim'deki canlı bomba saldırısının açılımın bir parçası olup olmadığını hükümete sorduğunu, Başbakan Erdoğan'ın da Bahçeli'nin konuşmasını 'hezeyan' olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hezeyan ruh sağlığı bozuk insanın saçmalığı olarak ifade edilmektedir. Kem söz sahibine aittir. Bu sözünü Sayın Başbakan'a iade ediyorum.

Genel Başkanımız, Taksim'de yaşanan canlı bomba olayının üzerinden 24 saat geçtikten sonra bu olay ile ilgili bir endişesini ifade etmiştir. Şimdi bu patlama açılımın bir sonucudur. Açılımın sonucunda PKK dünden daha çok cesaretlidir. Türkiye'ye meydan okumaktadır. Sayın Başbakan suçüstü yakalanmış olmanın telaşı ile MHP'nin Sayın Genel Başkanı'na dil uzatma cüretini göstermiştir.

Milliyetçi Hareket Partililer olarak o dili koparacağız. Bunu herkes görecek. Onu bu memlekette konuşamayacak hale getireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dil uzatmıştır. Suçüstü yakalanmıştır. Bunun telaşıyla hezeyana uğramıştır."



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