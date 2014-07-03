MHP'den Emin Pazarcı'ya 'münasip yerine nişadır' tepkisi

MHP'nin Alpaslan Türkeş'in ilkelerinden uzaklaştığını iddia eden bir yazı yazan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı'ya, partiden çok sert açıklama geldi.

MHP Genel Başkan yardımcısı ve Gaziantep milletvekili Edip Semih Yalçın, Pazarcı için, ''AKP'nin sağladığı çıkarlarla kirlenmiş köşesinden MHP düşmanlığı kusan bu azılı Erdoğancının başarabileceği tek şey, AKP yağcılığından ötürü münasip yerine nişadır sürülmek olacaktır'' dedi.

Pazarcı'ya ''Pazarlamacı'' diye hitap eden ve yazılı bir açıklama yapan Yalçın şunları kaydetti: ''MHP aleyhtarlığından nemalanan yazarların başında gelen Emin Pazarcı, son günlerde işi gücü bırakıp partimizi hedef tahtası hâline getirmiştir.

Kaleminden fitne ve fücur damlayan bu köşe yazarı, bütün varını yoğunu MHP düşmanlığına ve bu sayede Başbakan Erdoğan'ın gözüne girmeye adamıştır.

'Onur ve gururunu ipotek etmiştir'

Bunların ne eklemi, ne kemiği, ne haysiyeti ne de izzetinefsi vardır, uzun zamandır Başbakan Erdoğan'ın kapısında pazar ipiyle bağlıdır. İktidar; Pazarlamacıya imkân vermiş, buna karşılık onur ve gururunu ipotek etmiştir. Bedel olarak da havuz medyasının köşe çavuşlarından biri hâline getirmiştir. Pazarlamacı, 1999'da MHP'nin ortak olduğu hükümet döneminde MHP'yi desteklemiş, ancak asıl niyetinin iktidar imkânlarından menfaatlenmek olduğu anlaşılınca dışlanmıştır.

Bunun üzerine de, MHP ve Devlet Bahçeli muhalifi kesilmiştir. Emin Pazarcı kıratındaki gazeteci müsveddeleri eliyle basın ahlakı ve gazetecilik mesleği sert darbelere maruz kalmıştır''