MHP'den Demirtaş'a 'çakma milliyetçi' yanıtı: PKK'nın kravatlı ve mazbatalı uzantıları...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki MHP'ye yönelik ‘çakma milliyetçi’ söylemlerini eleştirdi. Yalçın, “HDP'nin Eş Genel Başkanı denen zat, karanlık bir kaos baronu olduğunu çabucak göstermiş. Türkiye'yi metruk, yıkık ve virane bir binaya dönüştüreceği günleri hayal ederek, uğursuz bir tonla çığırtkanlık yapmıştır. Daha da yetmemiş kendilerinin PKK'nın kravatlı ve mazbatalı uzantıları olduğunu görmezden gelerek, meşrebine uygun saldırıda bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

HDP'nin seçimler sonrasında demokrat ve barış güvercini kisvesinden sıyrıldığını ifade eden Yalçın, "Demirtaş denen şahıs, yine yağıp gürlemiş, MHP'ye ve hareketimizin geçmişine dil uzatmıştır. MHP'nin AKP'nin kuyruğu olduğunu söyleyerek, partimize hakaret etmiştir. Aynaya bakıp faşizmi hatırlayan HDP'nin Eş Başkanı denen zat, karanlık bir kaos baronu olduğunu çabucak göstermiş. Türkiye'yi metruk, yıkık ve virane bir binaya dönüştüreceği günleri hayal ederek, uğursuz bir tonla çığırtkanlık yapmıştır. Daha da yetmemiş kendilerinin PKK'nın kravatlı ve mazbatalı uzantıları olduğunu görmezden gelerek, meşrebine uygun saldırıda bulunmuştur." görüşünü savundu.

Yalçın, HDP'nin Kürt kökenli vatandaşların haklarını savunmadığını belirterek, "Demirtaş ve partisi, hele örgütü, asla onların temsilcisi değildir. Biz bunların içinde hangi ihanet şebekelerinin yuvalandığını, aslında kimlere ve niçin taşeronluk ettiklerini biliyoruz. Adlarını ve sorunlarını kullanarak, evlatlarını birer ölüm makinesi haline getirerek, onlara ettikleri eziyet ve zulüm, yaşattıkları tarifsiz acı nasıl izah edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin bağımsız ve bağlantısız bir siyasi hareket olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Çakma milliyetçi, Çin malı parti tanımlamaları yaparak konuşan Demirtaş ve sözcüsü olduğu PKK'lı katiller güruhu, pek iyi bilmektedir ki bizim milliyetçiliğimiz çakma değil yüzde yüz yerli, vatanın ve milletin düşmanlarına set çeken bir milliyetçiliktir.

Türk askerine, polisine ve masum vatandaşlara kurşun sıkarak, barıştan söz etmek gibi evlere şenlik bir politikayla PKK'yı pazarlamaya çalışan bu kaos baronu bilmelidir ki sözcülüğünü yaptığı bölücü örgütün militanlarını bu millet, yeri ve zamanı geldiğinde kazık niyetine Türkiye'nin sınırlarına birer birer çakar. Türk milletinin varlığına, bütünlüğüne uzanan elleri kırar, dilleri de koparır. Daha da ötesi 'taş üstünde taş, baş üstünde baş' bırakmaz."

Yalçın, Demirtaş'ın kendi sözlerini değil, talimat aldığı yerlerin ifadelerini kullandığını belirterek, "Viraneler baronu Demirtaş'ın sözcüsü olduğu PKK, ABD ve İsrail'in gayrimeşru çocuğudur. HDP de o nesebi gayri sahih çocuğun eline verilmiş tehlikeli bir oyuncaktır. Türk milleti zamanı geldiğinde o oyuncağı Demirtaş'ın kafasında parçalamasını bilir. Biz, Selahattin Demirtaşın bir yalancı pehlivan olduğunu biliyorduk. Şimdi yalancıların şahı olduğunu, utanmazlık ve yüzsüzlükte de eşi menendi bulunmadığını öğrendik. Demirtaş boşuna nefesini tüketmektedir. MHP tabanı, onun sahte ve inandırıcılıktan yoksun bir üslupla birtakım siyasi ve edebi kavramların arkasına sığınarak, bölücü terör örgütünün silahlı eylemlerine meşruiyet kazandırmaya çalıştığını iyi bilmektedir."