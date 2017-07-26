MHP'den Davutoğlu'na: Kıt aklı, bizim parti içi meselelerimize ermez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakan AK Parti ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan gerilimde, MHP'den Davutoğlu'na yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlıktan ‘hal' edilmesine sebep olan basiretsizliği ve kıt aklı, bizim parti içi meselelerimize ermez" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik olarak “Bahçeli’den beklenen, nezaketten ve siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaret ve erdemini göstermesidir” diyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi. Yalçın, "Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlıktan ‘hal' edilmesine sebep olan basiretsizliği ve kıt aklı, bizim parti içi meselelerimize ermez" dedi.

Bahçeli, son revizyonunun ardından Tuğrul Türkeş’in kabine dışı kalmasıyla ilgili olarak yöneltilen soruya, "Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım" yanıtını vermişti. Davutoğlu, söz konusu ifadeye tepki göstermiş; yazılı açıklamasında “Bahçeli’den beklenen, nezaketten ve siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaret ve erdemini göstermesidir” demişti.

Davutoğlu'nun açıklamalarına yanıt ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yazılı açıklama yapan Yalçın, "Mazul başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, bir süreden beri sindiği köşesinde başarısızlık, kabahat ve veballerinin özeleştirisiyle meşgul olması gerekirken büyük bir unutkanlıkla eski defterleri karıştırma cüretini göstermiştir. Ahmet Davutoğlu, başbakanlıktan ‘hal' edildikten sonra iyice şaşırmış, tarihî sorumluluklarından kurtulmanın yolunu, başarısızlıklarının yükünü —eskiden olduğu gibi- MHP'ye yüklemekte bulmuştur" diye konuştu.

"Pişkin bir siyasi tutum takındı"

MHP'li Yalçın, 7 Haziran 2015 sonrasında koalisyon teklifi yapılmadığını, bilakis erken seçim hükûmeti önerildiğini ifade ederek "Ahmet Davutoğlu o dönemde MHP lideriyle yaptığı görüşmeden bir netice çıkmamasının vebalini Bahçeli'ye yükleyerek gayriahlaki ve pişkin bir siyasi tutum takınmıştır. Davutoğlu; içeride başka, dışarıda başka konuşarak ikiyüzlü siyasetin manidar örneklerinden birini sergilemiştir. CHP'ye olduğu gibi MHP'ye de koalisyon teklifi yapılmamış, erken seçim hükûmeti önerilmiştir. Başından beri Davutoğlu'nun amacı ne yapıp yapıp yeniden seçime gitmektir. Bilindiği gibi bu da gerçekleşmiştir" dedi. Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davutoğlu, aynı pişkin ve utanmaz tutumu şimdi yeniden takınmaya kalkışmıştır. Hakikatler ortada iken Ahmet Davutoğlu'nun yine aynı yöntemle MHP Lideri Bahçeli'yi suçlamaya kalkması manidardır. Siyasette tutarlı duruş sergileyen MHP'nin kamuoyundaki imajının zedelenmesi, haklı iken haksız pozisyonda gösterilmesi için algı operasyonlarına girişilmesi Pensilvanya taktiğidir. Bu taktik, 1 Kasım 2015 Seçimleri öncesinde ısrarla uygulanmıştır. Davutoğlu'nun gerçekleri saptıran dünkü kaypak açıklaması da bu taktiğin devamı niteliğindedir.

"Pensilvanya'da hangi parti meselelerini konuştunuz?"

Ahmet Davutoğlu'nun Okyanus Ötesine giderek FETÖ'nün elebaşıyla görüştüğü bilinmektedir. O zaman kendisine soruyoruz. Siz Pensilvanya'da hangi parti meselelerini konuştunuz? Okyanus ötesinde hayati devlet meselelerini de görüştünüz mü? Birlikte hangi kararları aldınız, hangi algı operasyonlarına girişmeyi planladınız? 35 gün süren istikşafi görüşmeler sonrasında ‘Biz CHP ile koalisyon yapmak istemiyoruz' dediniz mi demediniz mi? Sayın Bahçeli'yle 17 Ağustos 2015 günü yaptığınız son görüşme sırasında koalisyonu partide başkalarının istemediğini söyleyerek neden sorumluluğu üzerinizden atmaya çalıştınız? İçeride başka, dışarıda başka konuşarak neden kamuoyunu yanıltma ihtiyacı duydunuz? Haddini aşarak MHP Liderine parti içi meseleleri hatırlatan Davutoğlu, üzerine vazife olmayan işlere de burnunu sokmaktadır."

"Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlıktan ‘hal' edilmesine sebep olan basiretsizliği ve kıt aklı, bizim parti içi meselelerimize ermez" diyen MHP'li Yalçın, 7 Haziran 2015 sonrasında yaşananlar ve Davutoğlu'nun sergilediği orta oyunu hâlâ hafızalarda olduğunu kaydetti. MHP'li Yalçın, isim vermeden seçim hükümetinde yer alan Tuğrul Türkeş'e de yüklenerek şunları ifade etti:

"Ahmet Davutoğlu tarafından erken seçim için geçiş hükûmeti oluşturmak üzere siyasette her kaba girebilen, her siyasi renge uyum sağlayabilen, eşik bekçiliğine ve at uşaklığına müsait birtakım dönme ve devşirmelerin toplandığı unutulmamıştır. ‘Slime' tipi kanserojen politikacı devşirme ve kiralama yöntemini siyasi geleneklerimize yerleştiren Ahmet Davutoğlu'dur. Davutoğlu, siyasi devşirmeler ve kiralık politikacıların desteğinde geçiş hükûmeti kurarak ülkeyi seçime götürmüştür.

"Serok Ahmet olarak hatırlıyoruz"

Ülkenin 1 Kasım 2015 erken seçimlerine giden süreçte yaşadığı kaosun, olağan dışı terör saldırıları yüzünden verilen şehitlerin, yaşanan toplu ölümlerin vebali Ahmet Davutoğlu'na aittir. Biz Sayın Davutoğlu'nu, Süleyman Şah utancının mimarı, PYD'nin Habur'daki mihmandarı, 15 Temmuz'un kaçkını serok Ahmet olarak hatırlıyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye edep, hayâ ve saygı sınırlarını aşan çirkin ithamları ayaklarımız altındadır. Sayın Davutoğlu'nun rotayı şaşırmış, zillet ve rezalete dalmış haliyle Liderimize laf etmesi kabullenilemez. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin ‘Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım.' dediği hadisenin özeti bundan ibarettir."