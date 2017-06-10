MHP'den 'damat' tepkisi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 'FETÖ'den tutuklanandıktan sonra serbest bırakılan 'damat'lara ilişkin afişli tepki gösterdi. Karataş, "Herkesin damat olmak gibi bir şansı yok. Toplumun beklentileri bu yönde gelişirken, damatların serbest bırakılması akla ve hayale gelmeyen bir hamledir. Bu tür gelişmeler karşısında insanın 'aklama ve kayırım' yapılıyor dememesi işten bile değildir" dedi.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, kendi fotoğrafını da koyarak hazırlattığı afişte, 'İktidar adaletsizliğe dur demeli', 'Herkesin damat olmak gibi bir şansı yok', 'Acaba bir kayırma ve aklama mı yapılıyor' ifadelerine yer verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere, tüm teşkilat yöneticileri olarak gerek vatandaşları gerekse iktidarı, cemaat olaylarına karşı devamlı olarak uyarmaya, cemaat faaliyetlerinin ülkemizi tehdit edecek boyutlara ulaştığını anlatmaya çalıştıklarını hatırlatan Karataş, bu faaliyetlerin mensuplarının, çirkin ve ihanetçi yüzlerini 15 Temmuz akşamı gösterdiklerini belirtti.

Türk milletinin bu çaba hayalleri boşa çıkardığına işaret eden Karataş, cemaat olaylarının kötü etkilerinin, hala ülkenin ve milletin üzerinden bir türlü eksilmediğini belirtti. İhanetçi yapının sebep olduğu olaylardan dolayı 154 bin kişinin soruşturma geçirdiğini, 50 bininin tutuklandığını, 54 bin kadarının da işten ihraç edildiğini vurgulayan Karataş, şunları söyledi:

"Bu hal toplumun acı bir yüzü ve kanayan bir yarası haline gelmiştir. Tabi ki ülkemize ve milletimize 15 Temmuz'u layık görenler, hak ettikleri cezayı hakkıyla almaları gerekmektedir. Bu konuda ki tavrımızı her ortamda beyan etmiş bulunmaktayız. Ancak cezalandırma işlemi yapılırken hak ve hukuk göz ardı edilmemelidir. Toplumun beklentileri bu yönde gelişirken, damatların serbest bırakılması akla ve hayale gelmeyen bir hamledir. Bu tür gelişmeler karşısında insanın 'aklama ve kayırım' yapılıyor dememesi işten bile değildir. Alınan bu tür kararlar adalet mekanizmasının doğru çalışmadığının bir göstergesidir. Umudumuz odur ki, soruşturmanın ve yargılanmanın adilce yapılıp, hak edenlere hak ettikleri cezaların verilmesi, mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesidir."

Ne olmuştu?

İş adamlarına yönelik 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. Tahliye gerekçesi ise epilepsi olmuştu.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan damadı Ekrem Yeter de tahliye edilmişti. Yeter 4 gün tutuklu kalmıştı.