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Politika

MHP'den çözüm sürecini başlatanlar hakkında suç duyurusu

MHP, 2013 yılında da yine çözüm süreci konusunda savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, ancak bu suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanmıştı

10 Eylül 2015 16:35

Son dönemde artan terör olayları ve ardarda gelen şehitler, MHP'yi harekete geçirdi. MHP, çözüm sürecini başlatanlar konusunda bugün saat 14.00'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

Suç duyurusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç gün önce bir televizyon programındaki ifadeleri de "Kanıt" olarak sunulacak. 

Suç duyurusunu yaptıktan sonra, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ayrıntıları açıklayacak.

 

MHP'nin bir önceki başvurusuna 'takipsizlik' verilmişti

 

MHP, 2013 yılında da yine çözüm süreci konusunda savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, ancak bu suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanmıştı. 

Yeni suç duyurusunda, son dönemde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri olmak üzere, çözüm sürecini PKK'nın silah yığınağı yapmak için kullandığına ilişkin açıklamalar ve haberlerin kullanılacağı öğrenildi.

 

Erdoğan ne demişti?

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç gün önce bir TV söyleşiminde yaptığı açıklamada şöyle demişti;

"Çözüm Süreci bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. Çözüm Süreci'ni bunlar adeta Güneydoğu'da, kısmen Doğu'da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar."

 

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