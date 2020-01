MHP'den çocuk tacizcilerinin hadım edilmesi için kanun teklifi

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkum olanların hadım edilmesi ile ilgili Meclis'e kanun teklifi verdi. Kanun teklifiyle ilgili konuşan İsmail Ok, "Çocuklarımıza tecavüz edildiği zaman ya da hunharca bacılarımıza, kızlarımıza ve kadınlarımıza tecavüz edildiği veya öldürüldüğü zaman ağlamak istemiyorsak bu kanun teklifini mutlaka hayata geçirmek zorundayız." dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Ok, sözlerine şöyle devam etti:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. 2002 yılında ayda 175 yılda sadece 2 bin 100 çocuk cinsel istismar vakası yaşanırken 2014 yılında ayda 650 yılda ise 7 bin 800 çocuk cinsel istismar vakasının adli tıp kayıtlarına geçtiğini belirten Ok, "Son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı 250 bine ulaşmıştır." dedi. Ok, cinsel saldırı suçlarının neredeyse yüzde 50'sinin çocuğa yönelik suçları oluşturduğunu vurguladı.

Bu konu ile ilgili bir kanun teklifi hazırladığını anlatan Ok, "Yüce Türk milletinin kahir ekseriyetinin vicdanına tercüman olacağına inandığımız bu kanun teklifine Meclis'te bulunan bütün siyasi partilerin, siyasi kimlikleri, düşünceleri ve duruşları ne olursa olsun destek vereceklerine inanıyorum. Bunu dünyada uygulayan başka örnekler de var. Başta Amerika olmak üzere Amerika'daki eyaletlerde bu kanun daha doğrusu hadım olayı uygulanmaktadır." şeklinde konuştu.



Kanun teklifi ne içeriyor?





MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis'e 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun teklifi verdi. Ok'un teklifi, 13 Aralık 2014 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108'nci maddesinin başlığına 'mükerrirlere' ibaresinden sonra gelmek üzere 'özel tehlikeli suçlara' ibaresi ve maddeye ilişkin fıkranın eklenmesini içeriyor.

Ok'un teklifi şu şekilde:

"Cinsel saldırı suçundan ve çocukların cinsel istismarı sucundan ve reşit olmayanlara cinsel ilişki suçunun nitelikli halinde hapis cezasına mahkum olanlar, cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulabilirler. Tedavi amaçlı programlara katılmakla yükümlü kılınabilirler. Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesi dışında başka bir yerde ikametle yükümlü kılınabilir. Bu kişilerin ayrıca mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan, çocuklarla bir arada olması gerektiren bir ortamda çalışmaktan, çocuklarla ilgili bir meslek icra etmekten yasaklanmasına hükmolunur. Yasaklama kararı hükmün kesinleşmesiyle uygulanmaya başlanır ve cezanın tümüyle infazından itibaren yedi yıl süreyle devam eder. Cezanın infazı tamamlandıktan sonra bu madde hükümlerine göre kendisine yüklenen yükümlülere denetim süreci zarfında aykırı hareket eden kişi, infaz hakiminin kararı ile zorlama hapsine tabi tutulur. Zorlama hapsinin süresi otuz günden az ve ihlalin tekrarı halinde iki yıldan fazla olamaz."