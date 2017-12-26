T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'den CHP İl Başkanı Balaban hakkında suç duyurusu

MANİSA, (DHA)- MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Devlet Bahçeli hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban hakkında suç duyurusunda bulundu

26 Aralık 2017 21:42

MANİSA, (DHA)- MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Devlet Bahçeli hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Manisa 36\'ncı İl Kongresi\'nde başkanlığa seçilen Semih Balaban, kongrede yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi eleştirmişti. Balaban\'ın Bahçeli hakkındaki sözlerine tepki gösteren MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kula Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Baytok, Ülkücülerin eleştiriler karşısında hakkını hukuki yollarla arayacağını belirterek, şunları söyledi:
\"Manisa CHP İl Başkanlığı\'na seçilen zat tabanından üç beş fazla alkış almak için partimizin muhterem Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partimiz mensubu Ülkücü dava arkadaşlarımıza asılsız ve mesnetsiz iftiralarla saldırmış, hakaretler savurmuştur. Manisa gibi bir ilde il başkanlığı yapan bu zat, 12 Eylül öncesi defterleri açarak Ülkücüleri kışkırtıp, bundan siyasi çıkar sağlamaya çalışmıştır. Sorumluluk sahibi kişilerin ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset anlayışı yerine birleştirici, bütünleştirici siyaset anlayışını tercih etmeleri gerekmektedir. CHP İl Başkanlığı makamında oturan zat, oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmeli ve bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmelidir. Ülkücüler bu provakatif kışkırtmalara gelmeyecek ve hakkını hukuki yollarla arayacaktır. Ülkücüler demokrasiye inanmış şahsiyetlerdir. Yaptıkları her hareketi demokrasi ve kanunlar çerçevesinde yapar, bu kişiye de kanunlar çerçevesinde gerekli hesap sorulacaktır.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA MHP KulaBaşkanı Nazım Baytok Devlet BahçeliCHP ManisaBaşkanı Semih BalabanKongresiSemih BalabanMHP Genel Başkanı Devlet BahçeliBalaban BahçeliMHP KulaBaşkanı Nazım BaytokKula Cumhuriyet SavcılığıBaytok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24