MHP'den BDP'ye geçtiler

T24 - MHP Başkale İlçe Başkanı Ömer Bozkurt ile ilçe teşkilat yönetimi, partilerinden istifa ederek Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) geçti.



Bozkurt ve yönetimi istifa dilekçesini, İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. Bozkurt ve beraberindeki yönetim, daha sonra BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Kemal Aktaş'ın seçim bürosuna giderek BDP'ye katıldıklarını bildirdiler.



BDP seçim bürosunda gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, ''Bundan sonra düzen partilerinde değil, artık halkımın yanında olmak istiyorum. Artık yolumuza BDP'de ile devam edeceğiz'' dedi.



