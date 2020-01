MHP’den Bahçeli’ye düzeltme: Referandum önerisi olmadı; parlamenter sistemden yanayız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ya Erdoğan Anayasa’nın öngördüğü Cumhurbaşkanlığı yetkilerine çekilsin, ya da getirin Başkanlık sistemini Meclis’e oylayalım” sözlerine düzeltme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "Bahçeli’nin referandum önerisi olmadı; MHP parlamenter sistemden yanadır" dedi.

DUVAR’dan Hülya Karabağlı’nın haberine göre, Bahçeli’nin bir belirsizliğe dikkat çektiğini bunun, ‘Başkanlık sistemine destek’ olarak algılanamayacağını söyledi. Bahçeli’nin konuşmasında başkanlık açıklamalarına gelmeden önceki sözlerine kimsenin dikkat etmediğini söyleyen Günal, “Sayın Genel Başkan ne diyor? ‘Hukuksuzluk devam ediyor bu hukuksuzluğa son vermek lazım’ diyor. Kim yapıyor bu hukuksuzlukları? ‘Başkan gibi davranan cumhurbaşkanı anayasal yetkilerine dönsün’ diyor. ‘Cumhurbaşkanı hukuksuz davranışlar içinde’ diyor” dedi.

“Referandum önermedi”

“Bahçeli’nin referandum önerisi olmadı; MHP parlamenter sistemden yanadır” diyen Günal, Duvar’a yaptığı açıklamada, “Sayın Bahçeli’nin referandum önerisi olmadı. Sadece burada yaşanan bir sistem tartışması var. O bugünün sorunu değil 2014 Ağustos’undan beri açık şekilde… Ondan önce de sayın Erdoğan daha cumhurbaşkanı olmadan önce devam eden tartışma var. Başkanlık sistemi tartışması. Bunun artık bir son bulması gerekir. Mini yargı paketinde uzlaşılan 7 madde var. Onun dışında 60 madde var. Bunun bir an önce TBMM’ye gelmesi lazım. Daha belli değil. Hâlâ bekliyor. Bahçeli şunu söylüyor, ‘Arkanızda bir niyetiniz var. Hâlâ ne bekliyor? Hâlâ içine başka şeyler mi koyacaksınız?’ Bahçeli’nin söylediği budur. ‘MHP parlamenter sistemden yanadır bugün değil geçmişten bugüne böyledir. Eksiklikleri varsa güçlendirelim, reforma tabii tutalım. Ne istiyorsa milletin çıkarı için yapalım’ diyor. ‘Başkanlıkla ilgili bir şeyiniz varsa onu da getirin, savsaklamayın’ diyor. Bu bizim ona yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez. Tam tersine bu belirsizlikten ülkeyi kurtaralım. Önümüzde PKK tehdidi, PYD/YPG tehdidi… Her tarafımız sorunlu. Bir an önce sistemi güçlü biçimde işletmeye devam etmemiz lazım. Anayasa değişikliklerinin bir an evvel hayata geçirilmesi lazım” dedi.

“Orasını niye tartışmıyorsunuz?”

Günal, Bahçeli’nin anayasa değişiklikleri ile ilgili sözleriyle ilgili olarak da, “Uzlaşılan 67 madde var, eğer başka varsa onları da getirin görelim. 367’yi bulursanız kimin verdiği ayrı bir şeydir geçerse Anayasa değişikliği kabul olur. Bizim söylediğimiz bu belirsizlik bitsin, başkanlık tartışması bitsin. Genel başkanın bir önceki sözüne kimse dikkat etmiyor. Ne diyor? ‘Hukuksuzluk devam ediyor bu hukuksuzluğa son vermek lazım.’ Kim yapıyor bu hukuksuzluğu? ‘Başkan gibi davranan cumhurbaşkanı anayasal yetkilerine dönsün’ diyor. Orasını niye tartışmıyorsunuz? ‘Cumhurbaşkanı hukuksuz davranışlar içinde’ diyor. ‘Buna son vermemiz lazım’ diyor”