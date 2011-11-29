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Politika

MHP'den Atalay hakkında gensoru önergesi TBMM (A.A)

29 Kasım 2011 13:21

-MHP'den Atalay hakkında gensoru önergesi TBMM (A.A) - 29.11.2011 - MHP, Van depreminde koordinasyondan sorumlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında verdiği ve geçen hafta geri çektiği gensoru önergesini yeniden TBMM Başkanlığına sundu.  Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin 2 Aralık Cuma günü yapılması planlanıyor. MHP ise önergenin yarın görüşülmesini istiyor. MHP, bu konudaki talebini bugün TBMM Genel Kuruluna taşıyacak.    Gensoru önergesinin gerekçesinde, Van'da meydana gelen deprem sonrasında yaşanan sorunlardan Atalay'ın  siyasal sorumluluğunun açık olduğu ifade edilerek, ''Depremde koordinatörlük görevini üstlenen Atalay'dan siyasi hesap sorulmalıdır. Deprem felaketinin başından beri yanlış teşhisler, isabetsiz yorumlar, enkaz üzerinde yapılan siyasi gösteriler, kafa karışıklıkları, siyasal propaganda arayışları, koordinasyonsuzluk depremin faturasını ağırlaştırmıştır'' deniliyor.  MHP, CHP'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesiyle aynı gün görüşülmesi için gündeme alınan önergesini, 25 Kasım Cuma günü geri çekmişti.

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