MHP'den Alparslan Türkeş'e 'püskevit'li anma

MHP Antalya İl Başkanlığı, eski Genel Başkan Alparslan Türkeş'i 16'ncı ölüm yıldönümünde parti binasında düzenledikleri törenle andı. Törende partililere, lokumun bisküvi arasına sıkıştırılmasıyla oluşturulan 'püskevit' dağıtıldı.

Emre Baylan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İl binasındaki anma töreni için başkanlık katı çiçeklerle donatıldı. Basın toplantılarında il başkanın oturduğu koltuğa etrafı karanfillerle çevreli eski Genel Başkan Türkeş'in tablosu yerleştirildi. Anma törenine İl Başkanı Osman Çetin başta olmak üzere partinin eski il başkanlarından Adnan Kaya, Adem Altındal gibi isimlerle birlikte eski milletvekilleri Nesrin Ünal ve Osman Müderrisoğlu da katıldı.

Ölümünün 16'ncı yıl dönümünde partisinin Antalya İl Başkanlığı'nda dualarla anılan Türkeş'in bilge ve karizmatik bir lider olduğunu belirten İl Başkanı Çetin, merhum Genel Başkanları Türkeş'in siyasi mücadele tarihinin aynı zamanda Türk milliyetçilerini tarihi olduğunu söyledi. Törende ayrıca, Genel Seçimler öncesi miting alanlarında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin ardından gündeme gelen, lokumun iki bisküvi arasına sıkıştırılmasıyla yenen 'püskevit' de dağıtıldı.

Hedef Büyükşehir'i anmak

MHP eski Genel Başkanı Türkeş için düzenlenen anma törenin ardından gündeme ilişkin soruları cevaplandıran İl Başkanı Osman Çetin, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdikleri hafta sonu programına Antalyalıların gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi. MHP'nin yaklaşan yerel seçimlerde hedefinin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni almak olduğunu belirten Çetin, "Aksi takdirde 'Başarışız olduk' der pılımımızı pırtımızı alır makamı bırakırız" dedi.



Demir çubuk değmez

İl Başkanı Çetin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin programında Serik'te Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in, Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partililer tarafından tartaklandıklarına yönelik açıklamalarına ise ciddiyetten uzak olarak değerlendirdi. Serik'te Milletvekili İrbeç'in nasıl bir tutum takındığını bilmediğini kaydeden İl Başkanı Çetin, "Kendisi, hakkında ihraç kararı verilmiş olmasına ve dava süreciyle geri dönmüş olmasına rağmen her hafta grup toplantılarına katılıyor. Orada bir şey olmamış da burada mı bir şey olmuş" diye konuştu. İl Başkanı Çetin, Milletvekili İrbeç'in mecliste düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği kendisinin öldürülmeye kast edildiği iddiasını ise komik bulduğunu dile getirdi, "Ona demir çubuk değmez" dedi.



'Önceden haberdar etmeliydi'



İl Başkanı Osman Çetin, yine MHP'den istifa ederek bağımsız kalan merkez ilçelerden Aksu Belediye Başkanı Yıldırım'ın ilçe binasını alınmamasını ise farklı bir açıdan değerlendirdi. Genel Başkan Bahçeli'nin önceden, saat saat belli bir programı takip ettiğini kaydeden Osman Çetin, "Eğer görüşmek istiyorsa önceden partinin yetkili organlarını haberdar eder, talebini iletirdi. Son dakikada ortaya çıkmakla program değiştirilmiyor" diye konuştu.