MHP’den Alevi başkan adayı

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler için İstanbul Beşiktaş’a Alevi kökenli Cennet Süzer Teker’i aday gösterdi. Bazı bürokratlar da yerel seçimlerde AKP’den aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süre önce yaptığı Alevi açılımının ilk adımını İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Belediye Başkanlığı’na Alevi kökenli Cennet Süzer Teker’i aday göstererek attı. MHP, 29 Mart yerel seçiminde yarışa gireceği yaklaşık 2 bin 300 belediyeden 1200’e yakınında adaylarını belirledi.



Kamudan istifa eden isimlerden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun, AKP’den Trabzon belediye başkan aday adayı olacağı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Genel Müdürü Murat Bey Balta da AKP’den Ankara’nın Gölbaşı ilçesi belediye başkan aday adayı olmak için görevinden ayrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Külcü de AKP’den Çorum belediye başkanlığına aday adayı olmak için görevini bıraktı.



31 polis istifa etti



Maliye Bakanlığı danışmanı Tuncay Karartı ise AKP’den İstanbul Maltepe belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.



Milliyet’in aldığı bilgiye göre, yerel seçimlere belediye başkan adayı olarak girebilmek amacıyla dün 31 emniyet mensubu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne istifa dilekçesini gönderdi. İstifa edenler arasında 2 il emniyet müdürü, 2 emniyet müdür yardımcısı, 2 emniyet amiri, 2 komiser ve 23 polis memuru yeraldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, adaylık başvurusunda bulunmadığını ancak cuma gününe kadar başvuru yapacağını bildirdi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görevli 17 kişi aday adayı olmak üzere istifa etti.





