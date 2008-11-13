MHP’den AKP’ye ‘tekerlek’ benzetmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, AKP Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül’ün sözlerine ilginç bir değerlendirmede bulundu. Ekici “Arabalarda ön teker nerden giderse, arka teker oradan gider” diye konuştu.Ekici, Meclis İnsan Hakları’nı İnceleme Komisyonu’nun, Öcalan’ın avukatlarının yaptığı başvuru üzerine İmralı’ya gitmesi halinde, MHP’li üyelerin böyle bir incelemeye katılmayacağını belirterek, “Çünkü bu İmralı’yı ziyaretten öte anlam taşımaz” dedi.MHP'li Ekici, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bugün Avrupa Parlamentosu’nda ‘Dersim Soykırımı’ iftirasıyla ilgili bir toplantı düzenleneceğini hatırlatarak, Türkiye’nin bir ihanet çemberi içinde olduğunu söyledi.Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı bir ihanetin daha altına imza attığını savunan Ekici, “Ermeni soykırım iftirası sürecinde bunu gördük. Geçen yıl Avrupa Parlamentosu raporlarına yerleştirilen Pontus-Süryani soykırım iftiralarında bunu gördük. Anlaşılan sıra yeni en büyük en alçakça hazırlığa geldi" diye konuştu.Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak ‘Dersim Soykırımı’ konulu toplantıyı düzenleyenlere ve katılımcılarına dikkat çeken Ekici şöyle konuştu:“Katılımcıların bazılarının isimleri gizli tutulsa da, organizasyonun başını PKK-DTP faaliyetlerine katılımı ile sesini duyuran Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas Uca’nın çekmesi, Adalet ve Demokrasi için Avrupa Ermeni Federasyonu Başkanı Hilda Çobanyan, AB tarafından beslenip büyütüldüğü anlaşılan Dersim Yeniden İnşa Derneği ve Demokratik Aleviler Federasyonu bizce malum yerli ve yabancı sözüm ona aydınlarla bu Meclis çatısı altındaki bazı milletvekillerinin desteği her şeyi anlatmaya yetiyor.”Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın toplantıyla ilgili sözlerini de eleştiren Ekici Bakan Babacan’a, “Anladık rahatsız oluyorsunuz da ne yapıyorsunuz, toplantıyı mı engellediniz?, AB’ye tavır mı koydunuz? Kasnak çevirmeyin, görevinizi layıkıyla yapın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin alnına sağdan-soldan ‘soykırımcı’ yaftasını yapıştırmak isteyenlere haddini bildirin” diye seslendi.Bu iktidar ve Dışişleri Bakanı ile Türkiye’nin boynuna birkaç yıla kadar ‘Kürt soykırımı’ iftirasının da asılacağını savunan Ekici yaşanan gelişmelerden sadece Bakan Babacan’ın değil ‘Kürt kökenli vatandaşlar geçmişte ayrımcılığa uğramış’ diyen Cumhurbaşkanı Gül’ün de sorumlu olduğunu öne sürdü.AB İlerleme Raporuyla ilgili Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın “dengeli” dediğini de hatırlatan Ekici, hükümeti milleti kandırmakla suçladı. Ekici şöyle konuştu:“Bunlar milleti böyle kandırıyor veya kandırdığını zannediyor. Dışişleri Bakanı’nı arıyorum, bulunduğunda ‘Süryani soykırımı’ iftirası toplantısı başta olmak üzere, dış ilişkilerde Türkiye’nin hak ve menfaatlerine bir devlet adamı ciddiyetiyle sahip çıkmaya, aksi takdirde o koltuğu boşaltmaya davet edeceğim.”Ekici, toplantıda bir soru üzerine, Abdullah Öcalan’ın avukatlarının Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na yaptığı başvurunun üzerine komisyonun İmralı’yı ziyaret edip etmeyeceğine yönelik tartışmaları da değerlendirdi. Ekici “Komisyonda İmralı’nın ziyaret edilmesine dönük resmi bir toplantı olmadı. Öcalan’ın avukatları komisyona başvurmuştur. Böyle bir inceleme yapılırsa MHP’li hiçbir üye buna katılmaz. Çünkü bu ziyaretten öte anlam taşımaz.” dedi.Ekici bir başka soru üzerine de AKP’li Abdülkadir Akgül’ün dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sözlerini değerlendirdi. DTP’li komisyon üyelerinin ‘yalan yanlış’ konuştuğunu Akgül’ün de refleks olarak o sözleri söylemiş olabileceğini ifade eden Ekici, “Başbakan Erdoğan’da pompalı tüfekle ilgili benzer şeyleri söylemişti. Şimdi de Akgül’ün sözleri bununla örtüşüyor” şeklindeki bir soruya ise “Arabalarda ön teker nereden giderse arka teker de oradan gider" karşılığını verdi.