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MHP'den AKP'ye 'seçim müziğimizi çaldılar' suçlaması

MHP, AKP'yi 1999 yılında seçim şarkısı olarak kullandıkları 'Kiziroğlu Mustafa Bey' türküsünü çalmakla suçladı

28 Aralık 2014 20:56

AKP’nin 2015 seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı belli oldu. Konya’da Cumartesi günü  gerçekleştirilen AKP İl Kongresi’nde Ayna grubunun söylediği yeni seçim şarkısı ilk kez çalındı. "Kiziroğlu Mustafa Bey" türküsünden uyarlanarak yapılan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na atfen yazılan "Bir Yiğit Adam" şarkısını Ayna gurubu seslendirdi.

Türkünün bir başka uyarlanmış halinin MHP'nin 1999 yılında seçim şarkısı olarak kullandığı ortaya çıktı. MHP Gurup Başkanvekili Oktay Vural da Twitter hesabından Kiziroğlu müziğinin 1999 yılında MHP tarafından seçim şarkısı olarak kullanıldığını belirterek AKP'yi "hırsızlıkla" suçladı.

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