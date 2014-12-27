MHP'den AKP'ye 'seçim müziğimizi çaldılar' suçlaması

AKP’nin 2015 seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı belli oldu. Konya’da Cumartesi günü gerçekleştirilen AKP İl Kongresi’nde Ayna grubunun söylediği yeni seçim şarkısı ilk kez çalındı. "Kiziroğlu Mustafa Bey" türküsünden uyarlanarak yapılan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na atfen yazılan "Bir Yiğit Adam" şarkısını Ayna gurubu seslendirdi.

Türkünün bir başka uyarlanmış halinin MHP'nin 1999 yılında seçim şarkısı olarak kullandığı ortaya çıktı. MHP Gurup Başkanvekili Oktay Vural da Twitter hesabından Kiziroğlu müziğinin 1999 yılında MHP tarafından seçim şarkısı olarak kullanıldığını belirterek AKP'yi "hırsızlıkla" suçladı.