İşte AKP'nin seçim şarkısının sözleri

AKP'nin Konya İl Kongresi'nde AKP'nin 2015 genel seçimlerinde kullanacağı 'Bir Yiğit Adam' şarkısı ilk kez Ayna grubu tarafından seslendirildi. Sözleri Kiziroğlu Mustafa Bey şarkısından uyarlanan şarkının sözleri şöyle:

Geldi vatan aşkına Davutoğlu Ahmet Hoca

Geceyi gündüze katan

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim

Davutoğlu Ahmet Hoca

Bir bilge adam, bir yiğit adam

Dualarla çıktı yola

Umut yaydı sağa sola

Reisle girdi kol kola

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim

Davutoğlu Ahmet Hoca

Bir bilge adam, bir yiğit adam

Bütün dünya tanır onu

Tarihiyle yok sorunu

Tam bir Osmanlı torunu

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim

Davutoğlu Ahmet Hoca

Bir bilge adam, bir yiğit adam

Bağrına bastı herkesi

Birlik olmak meselesi

Yeni Türkiye'nin sesi

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim

Davutoğlu Ahmet Hoca

Bir bilge adam, bir yiğit adam