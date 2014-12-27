İşte AKP'nin seçim şarkısının sözleri

AKP'nin Konya İl Kongresi'nde AKP'nin 2015 genel seçimlerinde kullanacağı 'Bir Yiğit Adam' şarkısı ilk kez Ayna grubu tarafından seslendirildi. Sözleri Kiziroğlu Mustafa Bey şarkısından uyarlanan şarkının sözleri şöyle:
Geldi vatan aşkına Davutoğlu Ahmet Hoca
Geceyi gündüze katan
Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim
Davutoğlu Ahmet Hoca
Bir bilge adam, bir yiğit adam
Dualarla çıktı yola
Umut yaydı sağa sola
Reisle girdi kol kola
Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim
Davutoğlu Ahmet Hoca
Bir bilge adam, bir yiğit adam
Bütün dünya tanır onu
Tarihiyle yok sorunu
Tam bir Osmanlı torunu
Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim
Davutoğlu Ahmet Hoca
Bir bilge adam, bir yiğit adam
Bağrına bastı herkesi
Birlik olmak meselesi
Yeni Türkiye'nin sesi
Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim
Davutoğlu Ahmet Hoca
Bir bilge adam, bir yiğit adam