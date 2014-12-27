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İşte AKP'nin seçim şarkısının sözleri

AKP'nin 2015 seçimlerinde kullanacağı 'Bir Yiğit Adam' şarkısı Ayna grubu tarafından seslendirildi

27 Aralık 2014 17:28

AKP'nin Konya İl Kongresi'nde AKP'nin 2015 genel seçimlerinde kullanacağı 'Bir Yiğit Adam' şarkısı ilk kez Ayna grubu tarafından seslendirildi. Sözleri Kiziroğlu Mustafa Bey şarkısından uyarlanan şarkının sözleri şöyle: 

Geldi vatan aşkına Davutoğlu Ahmet Hoca 

Geceyi gündüze katan

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim

Davutoğlu Ahmet Hoca

Bir bilge adam, bir yiğit adam

Dualarla çıktı yola

Umut yaydı sağa sola

Reisle girdi kol kola 

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim

Davutoğlu Ahmet Hoca

Bir bilge adam, bir yiğit adam

Bütün dünya tanır onu

Tarihiyle yok sorunu

Tam bir Osmanlı torunu

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim

Davutoğlu Ahmet Hoca

Bir bilge adam, bir yiğit adam

Bağrına bastı herkesi

Birlik olmak meselesi

Yeni Türkiye'nin sesi

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim kim kim

Davutoğlu Ahmet Hoca

Bir bilge adam, bir yiğit adam

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İşte AKP'nin seçim şarkısının sözleri

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