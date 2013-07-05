MHP'den AKP'ye Mursi göndermesi: Bir yıl içinde anayasasıyla gitti

Hülya Karabağlı/Ankara



Konya Milletvekili Faruk Bal, “ Her şeyin bir oluşma süreci vardır. Bu toplumsal mutabakatı sağlamak içindir. Mısırda Mursi'ye bakın. Kısa sürede anayasa yaptı. Toplumsal mutabakatı aramadı. Bir yıl içinde Anayasa ile gitmiş oldu”. Bal’ın, Mursi benzetmesine kimse ses çıkarmadı.

AKP; neredeyse iki yıl olacak

Üç saatlik toplantıda, AKP, Anayasa çalışmalarının bir yılının yazım olmak üzere neredeyse iki yıl sürdüğünü söyledi. AKP, büyük kapsamda mutabakat sağlanmadığını söyledi. Bunun üzerine muhalefet mutabakatı engelleyen faktörleri sıraladı. AKP’nin ‘Başkanlık’ önerisinin 41 maddeyi kilitlediğini söyledi. AKP, 48 madde de sağlanan mutabakatla bu işin gitmeyeceğinde ısrar etti. Ancak, kimse masadan kalkma yönünde görüş bildirmedi.

Toplantının ardından komisyon üyelerinin basına açıklamaları şöyle.:

Mehmet Ali Şahin: Her siyasi partinin 'kırmızı çizgim' dediği bir takım çizgiler var. Bu kırmızı çizgileri burada o siyasi partileri temsil eden arkadaşlarımız, 'kaldırdık' diyemiyor, esnedik diyemiyor. Kim diyecek? Kendilerini görevlendiren siyasi parti liderleri diyecek. O nedenle Sayın Çiçek'in yapacağı bu ziyaret önem arz etmektedir.

Ahmet İyimaya: Müzakere için çok zaman harcıyoruz fakat mutabakat için bir sonuç elde edemiyoruz. Anayasa yapma iradesinin dolaylı olarak yokluğu şeklinde de yorumlanabilir. Komisyon bir olmazlık durumu ile karşı karşıya.

Atilla Kart: Şu ana kadar 48 maddede uzlaşmaya varıldı. Medde sayısı 177 değil 160’ın altında. Meclis Başkanı Çiçek’in siyasi parti genel başkanları ile görüşmesi komisyon çalışmalarının devam mı tamam mı niteliğinde değil. Yazım Komisyonu çalışmalarını sürdürecek.

BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş: Türkiye yeni anayasasını yapmak zorunda. Toplumun ezici çoğunluğunun darbe anayasasını reddettiğini bir ez daha ifade ediyoruz. Anayasa uzlaşma komisyonunun çalışmaları çok önemlidir. 4 ayrı parti bu masada müzakere yapıyor. Biz uzlaşı masasında esneme konusunda azami bir gayret gösteriyoruz.