MHP'den AKP'ye 'merkez sağda tek alternatif değilsin' mesajı

Kulislerde, İstanbul ve Ankara için Bedrettin Dalan ve Melih Gökçek isimlerini gündeme getiren MHP’nin, AKP’ye ‘merkez sağda tek alternatif değilsin’ mesajı verdiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre MHP’nin, Ankara’da Gökçek’in İstanbul’da Dalan’ın adaylığını düşündüklerini açıklayarak, siyasette kritik hamlelerde bulunduğu belirtiliyor. MHP’nin, gerek Dalan ve gerekse Gökçek ile AKP’ye, “MHP’nin de merkez sağ seçmeni açısından alternatif bir parti olabileceği ve yerel seçimlerde merkez sağ seçmeniyle oylarını artırıp, özellikle üç büyükşehirde 'MHP’siz AKP’nin kazanamayacağı' mesajını vermek istediği belirtilirken, İstanbul ve Ankara’da, tabanda, olası CHP ve İyi Parti ittifakına da “Merkez sağ seçmeni bir partide birleşecekse, o ne CHP ne de İyi Parti’dir. MHP’dir” kartını açtığına dikkat çekiliyor.

MHP’nin, Gökçek ve Dalan’ın isimleri üzerinden, kulislerde, siyasette şu mesajları verdiği belirtiliyor:

AKP’ye kayan oyları için

AKP’ye ‘merkez sağ’ mesajı: 15 Temmuz sonrası Bahçeli, “Türkiye’nin geleceğinin söz konusu olduğunu” belirterek, “ AKP ile ittifaka girdiği” andan itibaren de “siyasette yeni bir dönem” başladı. 24 Haziran seçimleri öncesinde, her ne kadar “ MHP’nin baraj altında kalacağı” dillendirilse de “ MHP baraj altında kalmadığı” gibi, özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde, zaman içinde MHP ’den AKP’ye kayışların yaşandığı illerde, kendi tabanını yeniden topladı. AKP’den de MHP’ye ciddi oranda oy kaymaları yaşandı. MHP şimdi, gerek Ankara’da, gerekse İstanbul’da hem AKP ’ye hem de ‘merkez sağ’ bloğuna yakın isimleri aday olarak düşündüklerini açıklayarak, “ AKP’den MHP’ye kayan oyları sağlamlaştırmayı” hedefliyor. “Yerelde MHP ile ittifaka soğuk bakan” AKP kanadına da “Merkez sağda tek söz sahibi parti AKP değil” mesajını veriyor.

Kurtulmuş gibi isimlere açık yanıt: İki parti arasında, yerelde ittifak için kurulan heyetlerin görüşmeleri sırasında, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un, “MHP ’yi İstanbul’da devre dışı bırakarak, Kürt seçmenin oyları üzerinden çalışmalar yürüttüğü” gündeme gelmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de mevcutta MHP’nin elinde bulundurduğu Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları için iki büyükşehirde, Kürt seçmenler üzerinden seçim çalışmaları yaptığı, “ MHP ’nin de bu duruma tepki gösterdiği” ifade ediliyordu.

Bahçeli’nin, Ankara’da Gökçek, İstanbul’da Dalan’ın adını gündeme getirerek, AKP’ye üzeri kapalı, “Siz, yerelde ittifak görüşmeleri sürerken Kürt seçmenler üzerinden oy hesapları içine girer ve MHP’yi yok saymaya çalışır, Erdoğan’ı da bu yönde yönlendirmeye gayret sarf ederseniz, MHP olarak biz de AKP açısından bu seçimlerde kritik olan iki ilde, AKP ’nin ‘kesin gözüyle’ baktığı merkez sağ seçmenine parti olarak yeşil ışık yakarız” mesajını vermek istediği konuşuluyor.

"Dalan ikna edilebilir"

MHP kurmayları, “Aklımı peynir ekmekle yemedim” diyerek, hangi partiden teklif gelirse gelsin kabul etmeyeceğini açıklayan Dalan’ın, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ikna edilebileceğini” de düşünüyor. İleriki günlerde MHP yöneticilerinin Dalan ile görüşebileceği belirtilirken, “gerek Dalan’ın gerekse Gökçek’in MHP’nin adaylık ile ilgili düşüncesine soğuk bakışının devam etmesi halinde, hem Ankara hem de İstanbul’da ‘siyasette merkez sağa yakın bu gibi isimlerle’ yol yürüyeceği” dile getiriliyor.