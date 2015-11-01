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MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'in sandığından CHP çıktı

Tuğrul Türkeş'in sandığından, partisi AKP'ye 45 oy çıktı

01 Kasım 2015 20:38

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in oy kullandığı sandıktan CHP birinci parti çıktı. MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, 1 Kasım seçimleri öncesinde kurulan seçim hükümetinde bakan olması için AKP tarafından kendisine yapılan teklifi partisinin kararının aksine kabul etmesinin ardından MHP'den ihraç edilmişti. Türkeş, 1 Kasım seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı oldu.

Başbakan Yardımcısı Türkeş'in oy kullandığı Ankara Çankaya'daki Halide Edip Adıvar Ortaokulundaki 1256 numaralı sandıkta oy dağılımı belli oldu. Kayıtlı seçmenlerden 341'inin oy kullandığı sandıkta, 2 oy geçersiz sayıldı.               

CHP'ye 230, AK Parti'ye 45, MHP ve HDP'ye 27'şer, Vatan Partisi'ne 7, HAK-PAR, BTP, LDP'ye ise 1'er oy çıktı.

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